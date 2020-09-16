【回憶殺】61歲的沈海蓉曾是80年代中視當家花旦，充滿英氣又清麗的臉龐，成為許多武俠劇欽點的演員，像是《一剪梅》、《梅花烙》、《神鵰俠侶》等都能看到她的倩影。戲外沈海蓉的人生也高潮迭起，曾經被愛沖昏頭、嫁給本土劇一哥陳震雷，婚後個性不合經常爭吵，還被懷疑女兒是外人的，離婚後前夫罹癌，在病逝前未能完成見沈海蓉母女的遺願。

沈海蓉20歲以《江山萬里情》進入演藝圈，亮麗的外型和精湛演技頗吃香，一下子就受到觀眾矚目，5年後參演八點檔《一剪梅》事業如日中天，成為當年數一數二的知名演員，不過28歲那年卻出了嚴重意外，她拍攝《金劍鵰翎》鋼絲突然鬆脫，不幸從高處墜下，被醫生宣判無法生育、恐終生坐輪椅，但她不願放棄，積極復健休養一年終於站起來，回歸演藝圈的懷抱，演出《王昭君》、《再世情緣》、《包青天》等都得到很好的評價。

沈海蓉演過相當多古裝劇。（圖／中視提供；中時資料照）

挺過半身不遂的命運，上天似乎沒放過沈海蓉，她31歲不顧眾人反對，堅持嫁給背景完全不同的陳震雷，婚後果真常起口角，尤其陳震雷有酗酒惡習，喝醉脾氣暴躁，意見不合經常拳腳相向，甚至懷疑兩人所生的女兒是小王的種，夫妻關係陷入緊張，3年後終於簽字離婚，沈海蓉將女兒的名字冠上母姓。

由於陳震雷長期酗酒，肝硬化惡化成肝癌，離婚後2年病逝於台大醫院。在病榻前的時光，陳震雷一心惦記著沈海蓉母女，希望能在撒手人寰前再見最後一面，不過沒有如願，懷抱遺憾和悔恨離開人間。

沈海蓉和陳震雷擁有一段3年婚姻。（圖／中時資料照）

多年後，沈海蓉被問到此事，堅持不說離開的人的不是，僅無奈地表示當年被愛沖昏頭，如果時光能再倒流，會選擇效法甄妮、張艾嘉當個新時代女性。兩人的女兒沈勻嘉對爸爸的印象也很淺，僅淡淡地說：「他對我來說很陌生，這麼多年來，我唯一能做的事情，就是不要讓我媽媽傷心，他的事沒什麼好提的。」

沈海蓉離婚後生活更精彩，她曾開幼稚園，拿到文大國際企業管理學系碩士學位，也在正德國中賢孝校區指導技藝班及慈輝孩子們紙繡藝術課程，還曾在致理科技大學擔任7年副教授，教授美姿美儀國際禮儀、生活藝術、戲劇表演，完全沒有浪費一分一秒的生命，至於感情方面，她非常享受自由的單身生活，抱持著隨緣的態度。

沈海蓉現在過著充實的退休生活。（圖／中時資料照）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)