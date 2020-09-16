南韓超人氣網紅오또맘(ohttomom)，靠著天使臉孔、凹凸有致的魔鬼身材，在網路狂吸74萬人追蹤，加上她經常在個人社群平台上曬出火辣的穿搭照，讓她人氣始終居高不下。近日，她為自家服飾品牌換上新款泳裝，跟著音樂扭腰擺臀令粉絲看得臉紅心跳。

雖然擁有9頭身完美比例的ohttomom已是一個孩子的媽，但過去她曾在IG上分享自己長期靠著運動、健身維持火辣身材，使她的粉絲除了男性以外，還吸引不少產後媽媽及女性的追隨，每次只要她一PO出照片，便吸引大批女粉絲留言表示「太羨慕這身材了」。

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近日，ohttomom再度為自家服飾品牌「OTTOMOM」擔任模特兒，於IG上曬出全新泳裝辣照，只見她所設計的拼接色泳裝不僅低胸，側面挖空的設計還能秀出纖細的小蠻腰，加上輕快的音樂火辣的好身材立刻乍現，吸引超過19.3萬人觀看，就連人氣插畫家貓咪也忍不住稱讚她的泳裝造型。

網友更紛紛留言「姐姐太可愛了」、「這件泳裝真顯身材」、「泳裝真好看」。

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(中時新聞網)