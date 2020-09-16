美國對華為新禁令今（15）日正式上路，旗下海思半導體的麒麟系列晶片將全面停產，華為手機業務首當其衝。BBC指出，儘管禁令打擊力道大，但華為暫無倒閉之虞，外界好奇，川普政府一聲令下，除了美企斷貨外，為何日本、韓國、台灣的半導體企業也不得不遵從？簡單來說有兩大原因，一是、大陸沒有獨立的晶片設計和製造能力，其次是美國技術在全球晶片業的地位無可取代。

報導指出，舉華為最先進麒麟9000晶片為例，一個晶片從無到有，要經歷設計、製造、封裝和測試等環節。在技術含量最低的封裝和測試部分，大陸本土企業可以滿足華為的需求。

在設計上，雖然麒麟9000是華為海思所設計，但過程中所需的必備軟體EDA（電子設計自動化），在這個領域三大巨頭Cadence、Synopsys和Mentor Graphics等處於壟斷地位，無一不是美國企業，陸廠還沒有能力全面支撐產業發展。

至於製造部分，代工龍頭為台積電，華為麒麟9000晶片為最先進5奈米製程，只有荷蘭商艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）微影設備能因應所需，不過艾司摩爾有美國資金和技術背景，因此，所有用到EUV設備的企業，都受美國禁令限制。

大陸上海微電子裝備公司，雖有EUV，但製程為90奈米，遠遠落後ASML好幾世代，無法滿足華為需求。

由於在半導體的核心技術、設備、專利，都少不了美國公司身影，只要其中任何一環節被切斷，晶片生產都難以實現。

華為未雨綢繆，早就為晶片斷貨做準備，大陸資深通訊產業分析師黃海峰指出，華為最後一代高階晶片「麒麟9000」貨量約在1000萬片左右，意味著1000萬台華為Mate40手機可用這款晶片，因此在禁令生效後，應該還能撐半年的時間，到年3月左右。

面對可能「無晶片可用」的危機，華為並不打算直接退出智慧手機市場，然而自主研發也未必可立即解決晶片短缺問題。華為輪值董事長郭平表示，「我們面臨的挑戰是明天很美好，但要活得過黎明，要與時間賽跑」。

(中時新聞網)