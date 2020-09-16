川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）14日痛批移民都強暴女人、穿得不像美國人，此番言論被罵翻，觀眾砲轟她種族歧視、令人作嘔。

美國總統川普的首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）14日在節目中發出驚人評論，痛批移民都強暴女人、穿得不像美國人，此番言論被觀眾罵到翻，砲轟她種族歧視、令人作嘔，不過除了歧視言論令人嘆為觀止外，網友也相當關注71歲伊凡娜的容貌變化，更有惡毒網友感嘆第一千金伊凡卡以後就要長得像「帶妝的蛋頭太太」了。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普前妻伊凡娜14日以視訊方式上英國脫口秀節目「Loose Women」，專訪中身為捷克裔美國人的她為川普的移民政策辯護，自稱和川普有一樣的價值觀，自己也是一名共和黨人，她大讚川普的成就，「尤其是在移民方面」，「我也是移民，但是他們必須用合法的方式進入這個國家，他們必須工作、繳稅，就像其他美國人一樣。」

美國總統川普的首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）過去是一名模特兒。圖為川普、伊凡娜於1989年的合影。（資料照／TPG、達志影像）

不過伊凡娜的評論愈來愈偏鋒，甚至抱怨很多移民都「穿得不像美國人」，「他們甚至不去找工作，只會偷竊，然後強暴女人。」

美國總統川普的首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）過去是一名模特兒，身材姣好。（資料照／TPG、達志影像）

此番「移民強暴女人」的言論馬上激起節目主持人摩爾（Jane Moore）抗議，「妳現在說的有關移民的言論會讓很多人感到反感」，「妳自己也是移民」，「妳不明白有些人只是想追求更好的生活嗎？妳對他們的描述不太厚道。」

不過伊凡娜仍堅持己見，「確實不厚道，但每個人必須振作起來」，「他們必須去正確地申請簽證才能來美國，他們才能夠恰當地穿越邊界進來。」

川普首任妻子伊凡娜（Ivana Trump）14日痛批移民都強暴女人、穿得不像美國人，此番言論被觀眾罵到翻，砲轟她種族歧視、令人作嘔，不過除了歧視言論令人嘆為觀止外，網友也相當關注71歲伊凡娜的容貌變化，更有惡毒網友感嘆第一千金伊凡卡以後就要長得像「帶妝的蛋頭太太」了。圖為14日的節目畫面。（圖／TPG、達志影像）

I was deep snoring Nd everything... he sent me pics / vids that he finds cute but to me i look like a whole field of potatoes ... im his mrs potato head.. i love and hate it ... 🤣🤣🤣😒 pic.twitter.com/YzqNiFDw01 — The Last Scott's Tot (@IFiGHTBaBieS83) September 14, 2020

伊凡娜的言論讓觀眾相當火大，有觀眾砲轟根本不用浪費時間給伊凡娜專訪，「她的看法真噁心」，有觀眾留言「她令人作嘔又可恥」，還同情主持人看起來被她的言論「嚇壞了」，另外也有人驚訝她居然對「移民穿得不像美國人」這件事感到不滿，「我太反感了」，也有網友痛批她「種族歧視」。

Ivana Trump omg!! Her remarks on immigration absolutely disturbing.#LooseWomen — Michelle Burling (@MichelleBurlin2) September 14, 2020

不過除了驚人的歧視言論之外，部分網友也注意到71歲伊凡娜的容貌變化，翻出舊照片，曾是模特兒的她過去身材相當纖細、緊實，神韻和伊凡卡也有幾分神似，和14日節目上的她判若兩人，有網友問「她的臉怎麼了」，也有惡毒網友評論，伊凡卡以後就會變這樣，像動畫「玩具總動員」中「帶了妝的蛋頭太太」。

But someday she'll look like her "Mrs Potato Head with makeup" #IvanaTrump 🤣🤮🥔 #IvankaTrump buys her stuff from China 👎 #Resisters — JJ BIZARRELAND (@squirrelnuttmom) September 15, 2020

Apparently everyone in the Trump family is a racist pos. And not to be mean, what’s with the bloated face?

Ivana Trump branded 'bigot' for 'disturbing' comments on immigration https://t.co/3gvbgLoz5z via @Femail — Kathy Stirrat. 🇨🇦🇬🇧🇮🇹 (@kattstirrat) September 14, 2020

What happened to your face !!!!



Ivana Trump says daughter Ivanka could be "first woman president" https://t.co/3YoYy0GlY7 — Black Bear (@BlackBe01068300) September 15, 2020

伊凡娜與川普於1997年結婚，1990年離異，結縭15年間育有伊凡卡、小唐納川普（Donald Trump Jr.）、艾瑞克‧川普（Eric Trump）等3名子女。

(中時新聞網)