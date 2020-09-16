以「眷味召集令」為主題的2020新北市眷村文化節，今年10月1日至10月31日於空軍三重一村登場，用眷村的氣味、滋味及趣味等3味陪你嗨翻整個10月！10月9日至11日為主要活動舉辦日，包含飛行派對、眷味野餐及小眷市集，將眷村歷史與特色完整呈現在你面前。

10月9日飛行派對將會展出現役35快砲武器供民眾試乘/新北文化局提供

雙十連假首日(9日)率先登場的，就是重現眷村防砲陣地氣味的「飛行派對」，本次還特別與國防部空軍司令部合作，展示現役35快砲武器及孩童可以乘坐的Q版飛機，並規劃防空通道體驗、懷舊知識擂台賽等等，真實重現暫時眷村防砲陣地的氣味。當晚還有懷舊民歌演唱會，邀請各期民歌手共襄盛舉，一同回味青春歲月。

民眾可以探訪日治時期所留下的防空通道/新北市文化局提供

逛累了肚子也餓了，這時就品嚐眷村美食滋味的眷味野餐，不過這在連假第二天(10日)才會登場，9月19日早上10點整開放線上報名，限量100名，報名費用每人只要新台幣100元，記得要提前報名喔！凡報名者皆可獲得特製野餐墊1式、眷村小點心及小眷市集100元等值兌換券。另外，新北市文化局為了鼓勵民眾惜時愛物、永續環保，報名成功者只要自行攜帶容器至現場盛裝食物，就可以享有券村小點心加量的響應福利，歡迎大家踴躍來現場吃美食、玩樂，當日還有許多精彩表演及趣味活動可以參加。

召集好友參加「眷味野餐」，一塊品嚐眷村的美食滋味 /新北市文化局提供

最後，連假3天都能體驗到眷村生活趣味的小眷市集，天天都有以眷村懷舊為主題的美食攤位，像是涼拌豌豆粉、涼水舖、道地眷村冰滷味、蔥油餅、手工大水餃等等，還有一村藝術家攤位，讓市集又多了豐富性。10月10日至11日設有NG蔬果專區及二手器皿交換，可以用可愛的價錢買到品質良好的醜蔬果，徹底復刻眷村時期愛物惜物的精神。家裡很多二手器皿嗎？來這兒以物易物，還能為環保盡一份心力唷！

除了雙十連假的主活動之外，系列活動還有空軍及一村文物展、眷味美食展、眷味料理教學、懷舊知識擂台賽、眷味講座坊、眷味美食串門子、眷味好食趣味競賽、趣味集菜及民歌講唱會等，用眷味三重奏high翻空軍三重一村整整10月。

為了全民做好防疫工作，新北市為落實防疫措施，鼓勵入園民眾配戴口罩，並一律採實聯制入園及配合測量額溫，若遇無法保持安全社交距離時，則需務必配戴口罩。新北市文化局期望以最周全的準備，提供市民最安全、最健康的藝文環境。

(廣告)

(中時新聞網)