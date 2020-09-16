楊麗音送給于子育她熬煮兩天半的平安茶葉蛋。（粘耿豪攝）

楊麗音、于子育《俗女》婆媳檔一起入圍金鐘獎。（粘耿豪攝）

楊麗音、于子育《俗女》婆媳檔一起入圍金鐘獎。（粘耿豪攝）

楊麗音已放下童年被家暴的陰影，並化為表演養分。（粘耿豪攝）

于子育覺得能入圍就很滿足了。（粘耿豪攝）

第55屆電視金鐘獎將於26日舉行頒獎典禮，楊麗音、于子育以夯劇《俗女養成記》婆媳檔一起入圍迷你劇集女配角獎，兩人15日合體受訪，由於同劇的「大、小嘉玲」謝盈萱、吳以涵也同台角逐女主角獎，兩人笑說這真的是「網內互打」，很希望能重現當年電影《七月與安生》兩位女主角都拿獎的畫面！于子育說，該劇入圍8項、大家能一起出席就已經是項紀錄，「且對手都太強了，麗音姐又這麼精準、如果她得獎也是實至名歸！」

已是戲精的楊麗音笑說，老公已先幫她打了預防針，直說「入圍就是很大的肯定，不要覺得會得獎」，她也知道每年評審喜歡的口味不一樣，這次能以喜劇作品被注意、放到這位置，已經很值得開心，且團隊入圍8項，對《俗女2》的起步算是一個很好的開始。于子育也謙虛表示「入圍就好」，如果可以年年都入圍、繼續認真演戲，說不定哪天就可以入圍女主角獎。

楊麗音受訪時，特別帶來她以自製能量水熬煮兩天半的「平安茶葉蛋」送給于子育和記者，透露當初《俗女》開鏡時，她就煮了一大鍋平安蛋，希望大家一起脫胎換骨。她有感而發地說：「人生就像茶葉蛋 ，裂縫愈多才會愈入味。」

鏡頭前帶給觀眾無數歡樂的楊麗音說，自己是在家暴陰影中長大的小孩，從小為了保護媽媽，不斷遭酗酒後家暴的爸爸毆打，甚至曾被打到手錶金屬鏈條都斷掉，直到20幾歲受不了了翻牆逃走，離家出走才終止這一切。這些年靠著心靈成長課、看心理書籍，以及研究夏威夷療法能量水等方法自我療癒，「因為我必須常常清理童年創傷、恐懼、悲傷以及不被愛等情緒」。

但她說，長大後回頭看這一切，發現這些傷痛原來也是一種祝福，「有人說每個人到這一世都有自己的使命與想完成的事，除了有白天使，也有人必須扮演黑天使，是黑天使讓我經歷了這些」。她回憶起在蘭陵劇坊、國光藝校時，別人演哭戲都想不到哭點哭不出來，但她俯拾皆是，「我到處都是可以哭的事，當時才發現這些遭遇原來是我的好運」。她覺得當演員對她是很棒的事，「我非常愛這工作，也很慶幸成為演員，因為真的療癒我很多！」被家暴的當時看似悲劇，「但如同卓别林說過的，其實喜劇都是把悲劇拉遠看。我現在可以接受他是我爸爸，也謝謝他給我黑天使的祝福！」

曾有一個心理諮商老師提醒她「要開心」，她回「我沒辦法，悲傷的事必須常常拿出來用在表演上，必須一直出現」，老師告訴她「那妳把這些東西放到博物館裡，需要時再請出來，不用隨時背著它」，她才發現原來自己以前隨時都背著「被遺棄、被家暴以及不被愛」的傷痛、覺得「我的人生好苦喔」，但現在的她每天醒來都覺得「

宇宙好愛我」。

歌手出道的于子育也說，演戲對她來說亦是療癒的過程，她小時候有點自閉憂鬱，幸好喜歡音樂，又加上後來藉由演戲接觸不同角色，例如遇到像《俗女》這樣好的劇本與角色，幸運從中找到自我療癒成長、以及和解的方法 。

●楊麗音服裝：許艷玲提供／于子育服裝：CHLOECHEN提供／場地：MURA提供。

(中時 )