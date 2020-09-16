印度9年前也曾發生過溪水暴漲造成5死的慘劇 (圖／影片截圖)

武界壩閘門疑似故障，無預警開門放水，造成4人死亡慘劇，震撼社會，溪水暴漲以及河床露營也成為人們關注焦點，而溪水暴漲往往來得又快又急，民眾反應時間僅30秒，如今也有人挖出9年前一起印度版「八掌溪」意外，一家5口只因慢了5秒，就慘遭暴漲溪水沖下瀑布喪命。

事情發生在2011年7月18日的印度，透過影片可以看到，當時數十人在河邊野餐，看到「齊頭水」後，人們倉促逃到岸上，不到幾秒鐘，原本平靜的溪水瞬間變成滾滾洪水不斷狂灌，其中一家五口因為僅慢了5秒鐘，來不及上岸，就這樣受困在河床中央的岩石上。

當時一家五口只因逃跑慢了5秒，就遭滾滾洪水困住，最後被沖下瀑布喪命 (圖／影片截圖)

原本一家五口還淡定地在岩石上等待水退，但只見溪水越衝越猛，其中一人承受不住水流滑倒，5人就這樣當場被拖下水，沖下瀑布，整個過程僅僅50秒。

根據當地媒體報導，事後警方在下游處陸續尋獲5具遺體。影片上傳至YouTube後也震撼全世界，傳到台灣後也被譽為「印度版八掌溪事件」。

影音取自YouTube/WildFilmsIndia，若被刪除請見諒

(中時新聞網)