南投仁愛武界壩無預警放水釀4死悲劇，對此觀光局指出該地並非合法露營地，卻遭律師踢爆，指出觀光局才在今年推出武界溯溪行程，質疑若此活動出意外，那民眾可否申請國賠？對此觀光局也做出回應。

律師林智群在臉書挖出觀光局今年2月10日「追雲武瀑快樂似神仙一日」新聞稿，推出武界一線天溯溪尋寶趣、河畔野炊，他質疑警告牌說不能進入溪裡，觀光局竟還辦溯溪活動，若閘門在此時故障，發生意外，旅客被沖走能不能申請國賠？

律師踢爆觀光局稱武界「非法露營地」，卻在2月推出溯溪行程，對此觀光局也做出回應 (圖／林智群臉書)

林智群表示，觀光局推出活動後，許多旅行社跟著效法推出類似活動，若因此出意外，這些旅客可不可以要求國賠？他表示，民眾在不對的地方露營是白目，但水壩故障放水是對人民生命財產有威脅的事情，政府必須徹底檢討，不能以一句「有告示牌」就帶過。

根據《ET新聞雲》報導，觀光局15日晚間對此做出回應，表示在網頁上就有清楚說明「必須選在河床枯水期」，且與當地人士合作，並有專業人士陪同，意外發生後已將行程撤下，呼籲旅遊業務必注意旅客安危。

(中時新聞網)