總統府發言人丁允恭爆出性醜聞風波延燒，也意外燒出女權立委的雙重標準嫌疑，民進黨婦女部與「女權鬥士」不分區立委范雲也遭不滿網友灌爆臉書。對此，國民黨台北市議員徐弘庭指出，這次范雲受傷很重，而這是因為她的雙重標準被看得一清二楚，且她還欠社會大眾一個明白的態度展現。

徐弘庭在中天電視政論節目《新聞深喉嚨》中指出，范雲針對性平議題設定了標準，但從丁允恭受訪時的回應等事情來看，她自己沒有符合自己的標準，所以丁允恭桃色風暴延燒到現在，其實已經和范雲沒什麼關係，但她仍受傷很重，「因為她的雙重標準讓大家看得一清二楚」。徐弘庭還直言，他也搞不清楚范雲在講什麼。

徐弘庭呼籲范雲，如果她還自詡在性平議題上有自己的專業；還自詡是在人權上的鬥士，「請你符合你自己的標準」。現在這些標準，一再經過丁允恭自己受訪這些事情的檢驗，全部一清二楚的攤在社會大眾面前。

徐弘庭認為，范雲還是應該要表態，並講清楚說明白，丁允恭這件事她的態度是什麼？而不是一在地閃躲，東扯西扯，「人民對政治人物的要求不就是這樣？當遇到關鍵問題的時候，你的態度是什麼？」

徐弘庭也指出，范雲欠社會大眾一個明明白白的態度的展現，且她身為中華民國的立法委員，針對這件事，不要閃躲，態度是什麼？她必須要做這樣一個事情。

(中時新聞網)