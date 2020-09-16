高雄市長8月15日補選後，至今滿一個月，六都首長最新網路聲量排行出爐，在這30天中，以高雄市長陳其邁網路聲量最高，拿下第一名，第二則由網路具高討論度的台北市長柯文哲拿下，第三則是新北市長侯友宜，第四為台南市長黃偉哲，第五為桃園市長鄭文燦，第六為台中市長盧秀燕。

臉書粉專「聲量看政治」15日在臉書貼文指出，在高雄補選後，根據過去30天從8月16日至9月14日的新聞聲量觀察，從數據比較，陳其邁的新聞聲量在這30天內，占六都首長新聞聲量的45.19%、柯文哲占六人的28.63%、侯友宜則占六人的11.89%。

高雄補選後30天，六都首長新聞聲量圖表。(圖/翻攝自 「聲量看政治」)

該粉專並分析指出，陳其邁選後，先是仍擁有當選者優勢，其次是近日面對首次市內「重大公共安全事件(乙烯外洩)」的處置，因此無論在新聞數、按讚數、分享數、評論與留言等指標，都擁有高度討論。

再來，第二名的柯文哲在補選後，面對民眾黨敗選檢討以及首都台北市政問題，仍有一定程度聲量。

而位居第三的侯友宜，近期最大的新聞事件是處理館長陳之漢遭槍擊案，而其無論在美豬、疫情、國民黨黨務等發言，都採取相對謹慎但未失分的態度，因此聲量來到第三名。

暫居第四的台南市長黃偉哲，首先是在柯文哲公車交通戰南北議題上進行反擊，隨後則是最近關切豆花伯一事，獲得不小聲量。至於「學甲爐渣」爭議，則未對黃偉哲造成較大影響。

分析最後指出，桃園鄭文燦與台中盧秀燕則在近期相較其他四人，表現相對未突出，暫居第五與第六。

對於這項評比排名，網友紛紛留言表示，「就這類數據，柯文哲他還是網路紅人，進而會是台灣第一人」、「侯市長加油」、「邁邁讚」。

(中時新聞網)