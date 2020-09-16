基隆市在地43間公私立國小四年級的學生，約2000位，將攜手踏進文化中心演藝廳免費欣賞表演。（吳康瑋攝）

基隆市文化局與教育處於15日宣布，在地43間公私立國小四年級的學生，約2000位，將攜手踏進文化中心演藝廳，欣賞精采絕倫的劇團表演，教育處長林祝里指出，希望透過觀看有趣的劇團演出，讓文化藝術教育在基隆從小扎根，種下發芽種子。

市府發言人沈詠珮表示，劇團寓教於樂，希望讓每位孩子都能欣賞劇場演出，體驗劇場禮儀，也讓「藝術札耕．文化平權」從小開始，市長林右昌重視美學與人文素養，更希望讓每個孩子從小就有機會可以欣賞正式表演活動，就此也學習觀賞禮儀，享受高水準藝文饗宴，因此文化局和教育處合作舉辦這項有意義活動。

文化局副局長李添慶表示，今年特邀首次登上英國愛丁堡藝穗節、法國外亞維儂藝術節的台灣馬戲團「FOCA福爾摩沙馬戲團」，藉由演出及活動，結合社區及關懷社會的「逗點創意劇團」，不僅耳目一新，透過向下推廣多元戲劇演出，讓每位孩子都可進劇場看劇，落實文化平權。

林祝里說，這次基隆市國小生劇場活動的規劃，主要提倡藉由體驗培養小學生對藝術劇場瞭解，提升學生人文素養及增加藝文廣度，讓此項創舉能使每位基隆國小學生畢業前，享受到接軌國際高水準藝文饗宴。

市府指出，文化中心演藝廳於22、24日，將舉辦3場次劇團演出；活動前兩場，將由FOCA福爾摩沙馬戲團演出「潘朵拉的盒子」，結合特技、高蹺、大環及小丑，帶給學生全新感受，而第三場次，則邀請逗點創意劇團演出「尋找快樂的羊咩咩」，劇團結合充滿汽球的舞台布置，描述咩咩羊追尋快樂旅途充滿童趣，運用造型氣球結合真人演出，也是全台唯一造型氣球偶劇，令人期待。

(中時 )