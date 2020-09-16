李友廷日前受邀參加由電台舉辦的「2020 hito校園聯盟系列講座」，與歌迷分享自己從學生時期接觸音樂、一路累積了多次比賽經驗、到最後成為創作歌手的心路歷程。當天不只演唱了最新單曲〈直到我遇見了你〉展現自彈自唱功力，魅力噴發全場，更自爆高中時曾視盧廣仲為「情敵」，同時是讓他開始練習吉他的契機。

李友廷說道國小時聽了周杰倫的第一張專輯而接觸到流行音樂，期間不乏參加過合唱團、流行音樂社等社團。接著提及自己之所以開始練吉他，竟是因為高三時喜歡上的女生非常喜歡盧廣仲，為了討得她的歡心而發奮苦練，可惜最後還是收到好人卡收場。

他坦然地說：「好在有當時的熱血，讓我開始學習吉他，才開啟我的創作之路。」李友廷也不吝嗇地分享自己創作時的靈感來源，他透露：「很多想法往往來自於日常不過的細節，開車時的奇想、看書的心得或突發體悟的小句子，我都會記錄下來。」甚至播出手機裡語音備忘錄的隨興吉他彈奏，公開超私密的創作源頭，李友廷笑說：「把這些音檔播給大家聽真的要有超大的恥力啊！」

(中時 )