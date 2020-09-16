最近一段時間，不少大陸保險公司的業務員都在加強與客戶的溝通，為2021年「開門紅」蓄勢。根據新浪財經報導，截至9月15日，5家A股上市保險公司已相繼揭露2020年1到8月的保費數據，共計實現原保險保費收入1.85兆元（人民幣，下同）、年增率6.15％，稍遜於去年8.8％。可見為消弭今年疫情對業務的影響，上市保險公司或將提前備戰2021年開門紅。

而從前8月保費收入數據來看，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險分別為4928億元、5617.43億元、4103.8億元、2674.74億元和1166億元。其中新華保險保費年增率達28.24％遠超另外4家公司，中國人壽保費年增率11.19％位列增速第二。

此外，大陸財險「老三家」的業務則呈現穩健發展。今年1到8月的人保財險累計原保費收入為3076.18億元，年增率3.9％；平安產險累計原保費收入1927.93億元、年增率11.4％；太保產險累計原保費收入1008.7億元、年增率13.9％。

(旺報 )