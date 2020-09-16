米羅生活科技開發總經理林政權說，「信用」兩字為該公司最高指導方針，也是贏得客戶信賴的重要基礎。（盧金足攝）

台中市觀旅局推薦「后豐鐵馬道」，結合歷史意義、河岸風景、自然景觀自行車道，適合大人小孩騎乘，享受休閒兼運動的樂趣。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

投入建築業數十年，米羅生活科技開發熱心公益，提供社會資源給需要的人。（盧金足攝）

「米羅同學匯2」力邀當代景觀大師操刀，綠植披覆、生意盎然，讓有機地景在自然與人之間和諧流動。（盧金足攝）

特別配備智能健康管家，還打造銀級綠建築，有如住在公園裡的高綠覆，成為豐原指標建案。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

深耕台中豐原區的米羅生活科技開發，捐贈50萬獎學金，資助豐東國中、豐南國中、南陽國小、豐田國小與福陽國小，企業善盡社會責任，讓孩子安心就學；愛鄉土的心，也付諸於為民眾蓋出一棟棟溫暖的家，2018年推出「米羅同學匯1」獲好評，2020年再打造「米羅同學匯2」新作，特別規畫銀級綠建築，以有如住在公園裡的高綠覆，成為豐原指標建案。

米羅生活科技開發總經理林政權表示，響應台中市政府教育局協助經濟弱勢學子，教育是脫貧捷徑，拉孩子一把，培育出更多對社會有貢獻的人才。

教育局指出，米羅生活科技開發在豐原地區經營已久，以優良營建品質獲得居民肯定與支持，地方上頗負盛名及影響力，獲悉清寒學生因家境緣故需要幫助，發揮「取之社會．回饋鄰里」善念，以飲水思源的精神，捐贈善款給在地學校

，挹注豐原區的國中、小學獎學金。

投入建築業數十年，林政權一步一腳印，熱心公益，提供社會資源給優秀又向上的學子，也期許受惠學生從中學會感恩及互助，贏得口碑的建築作品，繼「米羅同學匯1」後，再推出系列建案「米羅同學匯2」，鄰近豐東國中與豐原高中等學校，獨立型大樓社區安全性高，行政與金融機關林立，百貨、大賣場、連鎖餐飲業一應俱全。

極具優勢的是與葫蘆墩圳水岸花都、后豐鐵馬道等多個自然景點相鄰，享受住在城市的便利，擁有舒適的樂活環境，附近有小吃夜市和人文商圈，提供首購族小家庭完善生活機能。

林政權指出，生活周遭的大環境，常是購屋重要考量條件

，尤以醫療機能與運動場域創造健康生活，為居住需求與機能加分，提供從銀髮、青壯到兒童，全齡的住宅空間。

「米羅同學匯2」力邀當代景觀大師操刀，綠植披覆、生意盎然，讓有機地景在自然與人之間和諧流動，公共設施包括接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、瑜伽教室、廚藝教室、信箱區、曬被區，位居南陽生活圈的地利之便，成為熱銷建案。

米羅生活科技開發以營造起家，林政權說，居住安全，建築施工品質最嚴謹要求與規格，他以多年來建的金字招牌強調，秉持「品質第一、信譽至上」，「信用」兩字為該公司最高指導方針，也是贏得客戶信賴的重要基礎 。

(中時 )