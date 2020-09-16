蘋果（Apple）在16日凌晨舉辦了線上發表會，蘋果執行長Tim Cook開場就點到如今人們的生活在疫情影響，衍生出許多不同的生活型態，而他很開心蘋果所研發的裝置能在疫情期間讓人們的生活更好。為了帶給人們更好的生活，會中率先登場的新品就是Apple Watch Series 6。

果粉久等了！今天首款發表的新品是Apple Watch Series 6，並提供全新的藍色鋁合金款式、新的金色款式、PRODUCT RED等全新款式。最主要的升級之處在於搭配全新的健康感測器，可以偵測血氧濃度。

蘋果指出，Apple Watch Series 6搭配全新的健康感測器，透過讓紅光與紅外線照射到皮膚並且量測傳送回來的數據，15秒就可完成計算過程，偵測血氧濃度（SpO2），睡眠時配戴可以在背景持續量測。偵測血氧濃度可以了解身體的氧氣輸送情況與心臟健康情況。為了助力未來的健康與醫療發展，蘋果將與相關機構合作進行三項研究，分別了解血氧濃度與氣喘、心臟衰竭，以及與呼吸性疾病等之間的關係。

Apple Watch Series 6搭載了由蘋果研發的Apple Silicon，全新的S6晶片，採用高效能雙核處理器，比前一代S6效能高出20%。除了可偵測血氧濃度，還具備高度測量器，可來了解還海拔變化，常亮螢幕的亮度比過去高25$。

錶面則新增了GMT表面、正計時表面、計時碼表（可以計算速度）、字體表盤、藝術表盤、Memoji表盤，以及條紋表盤。蘋果指出，他們也提供了開發者針對watchOS 7的開發工具，可以讓開發者開發更具個人化的表面。讓喜歡潛水、或是特定工作，例如醫療人員，都能找到更適合你個人的錶盤。

蘋果今年度也帶來全新的錶帶，也就是Solo loop單圈錶環，提供柔軟的矽膠矽膠材質，以及編織單圈錶環兩種材質，提供9種尺吋，全新的單圈錶環上沒有錶環、錶扣，配戴時更為舒適。同時，蘋果也提供全新單圈式的皮製錶帶、與編織錶帶。且針對Apple Watch Nike系列提供全新的Nike錶帶以及專屬錶盤。

隨著Apple Watch Series 6發表，蘋果也推出全新的單圈錶環，可搭配全新的Apple Watch Series 6系列以及Apple Watch SE系列。（摘自蘋果官網）

除了Apple Watch Series 6，蘋果也推出了顯示螢幕區域比Series 3增加30% Retina螢幕的Apple Watch SE。搭載S5晶片，支援高薪率、低心率通知，防水50公尺，並具備高度既、指南針等，僅有鋁金屬款式，但也有提供支援LTE網路的款式，價格相當親民，GPS款式NT$8990（279美元），GPS+行動網路的版本則是NT$10400，提供40mm/44mm錶面可選。

為了讓更多用戶能夠使用Apple Watch，蘋果推出了新的家人共享設定功能，可以透過家人的iPhone為沒有iPhone的孩子或是長輩的Apple Watch進行設定，並且他們也能保有自己個人化的設定，例如錶盤等等。家長可以透過家人共享設定功能，在孩子的Apple Watch上設定他僅能與特定對象傳訊聯繫，確保孩子的安全；也能開啟定位通知，確定孩子的所在位置。孩童在使用Apple Watch時還可啟用課堂時間模式，支援勿擾，讓孩子能夠在需要專心的時刻更能專注。Series 4以上的Apple Watch皆可支援家人共享設定功能，全新的Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE都可支援。

Apple Watch Series 4以上機種可支援家人共享設定功能，台灣也支援。（摘自蘋果官網）

為了進一步讓用戶可以維持健康，蘋果也推出全新的Fitness+健身服務，每週都會更新由專業教練錄製的健身、運動影片，讓你無論是初學者，或是擁有持續運動習慣的人都能使用。搭配Apple TV或是iPad的健身App，使用者可以在健身運動時，在大螢幕上同時觀看Apple Watch所監測的各項身體數據，以及健身影片。搭配健身影片的內容，螢幕上顯示的健康數據，例如心率資料會放大檢視，讓使用者了解當下運動的強度。也會在必需時，提供秒數倒數，讓使用者了解到當下特定運動還需要進行多久時間。訂閱Apple Music的使用者也可在使用Fitness+服務時播放自己最愛的健身運動播放清單，提升運動效率。

Fitness+包含了跑步機、力量訓練、核心訓練、划船機、瑜珈等十種運動課程。使用者在使用服務時所選擇的教練、課程，以及個人運動數據，例如所消耗的卡路里等等，都不會與個人資料有所關聯，因此蘋果並不會得知。這項服務每個月的訂閱費用是9.99美元，年費則是79.99美元，支援家人共享，換句話說一人訂閱，最多能讓額外五位家人一同使用。預計在今年年底前推出，Apple Watch購買者可享三個月試用期。

全新的Apple Watch Series 6提供40mm、44mm錶殼，相比Apple Watch SE，除了鋁合金錶殼（共有銀、太空灰、金色、藍色、PRODUCT RED)，還有不鏽鋼、鈦金屬錶殼款式，GPS錶款從NT$12900起跳，GPS+行動網路錶款則是NT$15900起跳。Apple Watch SE則是僅有鋁金屬款式（金色、銀色、太空灰款式），價格相當親民，GPS款式NT$8990起，GPS+行動網路的版本則是NT$10400起。Apple Watch Series 3則是持續提供銷售，價格調整至NT$500起。

今年度Apple Watch Series 6與Apple Watch SE在台上市時程比以往更早，9月17日便開放預購，9月23日正式上市。

(科技)