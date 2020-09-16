蘋果（Apple）在16日凌晨舉辦了線上發表會，一如先前在Apple Music Android版本中曝光的線索，蘋果宣佈推出全新的訂閱服務套餐「Apple One」，由於台灣並沒有提供Apple New+服務，因此只有基本款Apple One方案可支援。究竟全新的Apple One包含哪些服務，一起來瞧瞧。

蘋果將在台於秋季推出的全新Apple One服務，提供了個人方案以及家人方案的選擇。個人方案包含Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade以及iCloud 50GB空間，月費是NT$315，對比單獨訂閱各自的服務（Apple Music個人方案月費NT$150，Apple Arcade以及Apple TV+月費都是NT$170，iCloud 50GB空間的月費則是NT$30），透過Apple One方式訂閱每個月省下NT$205。不過原本各自訂閱Apple Arcade以及Apple TV+，也都支援家人共享方案，但是這項優惠如今被整合到Apple One家庭方案中，以個人方案訂閱Apple One的話，Apple Arcade以及Apple TV+都無法再與家人共享。

而Apple One家庭方案，則是提供Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade以及iCloud 200GB空間，月費是NT$395，對比個人方案來說，並沒有貴上多少。而若與單獨訂閱上述服務來說，訂閱Apple One家庭方案每月可省下NT$275。支援家人共享代表Apple One家庭方案最多可與額外五位家人（換句話說，家庭方案支援六人使用）一起使用。

基本款Apple One套餐訂閱服務包含四大服務。（摘自蘋果官網）

蘋果Apple TV+、Apple Arcade是2019年蘋果推出的全新訂閱服務，前者是串流媒體服務，提供蘋果原創紀錄片、電影、影集等，且內容持續增加，用戶可透過iPad、iPhone、iPod touch、Mac、Apple TV，或者網頁端來收看Apple TV+內容。Apple Arcade則是遊戲訂閱服務，超過100款獨家遊戲（唯有訂閱Apple Arcade才可以體驗，沒有單獨上架），且也支援iPad、iPhone、iPod touch、Mac、Apple TV，也支援特定的遊戲手把，讓你能輕鬆奪取高分。

Apple Music則是蘋果在2015年就發表的串流音樂服務，先前也宣布增加了全新的Apple Music Radio功能，新增在 80 年代、90 年代及 2000 年代人人耳熟能詳的歌曲為主的Apple Music Hits以及聚焦於鄉村音樂Apple Music Country兩個全球直播電台。此外也包含超過7千首音樂曲庫。

而iCloud則是蘋果獨家的雲端服務，透過iCloud使用者可以輕鬆備份自己的蘋果設備，並且在需要移轉資料時，更為輕鬆。也可跨裝置同步照片、影片等內容，或者使用iCloud Drive同步跨裝置之間的iWorks文件，輕鬆掌握最新的工作與作業進度。

Apple One套餐訂閱服務有三種方案，Premium方案在台不適用。（摘自蘋果官網）

由於台灣地區不支援Apple News+，因此Apple One的Premium方案，除了Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade以及iCloud 2TB之外，還整合Fitness+健身課程以及Apple News+的方案，並沒有在台推出。

Apple One方案正式在台上日期等候蘋果公佈，推出後也提供用戶免費試用一個月的優惠，期間可以體驗當中包含的任何一項蘋果服務。

(科技)