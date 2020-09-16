近日大陸微博上冷不其然地出現一則熱搜「#台灣美食有多誘人」，在網上引發兩極化的議論，許多網友如數家珍地列出多樣台灣美食與小吃，佳評如泉湧，但卻有更多網友質疑花錢買這個熱搜是為了替「海峽論壇」敲鑼打鼓？還是要為到期的ECFA續簽帶風向？惠台辦真的要把美國瘦肉精跟日本核食弄給我們吃？

過往在兩岸交流暢旺的年代，「台灣美食」一直大陸網上熱搜的長青樹，不斷有網民上網分享到台灣享用美食的經驗。不過打從兩岸關係因政治原因趨冷，這類話題偶爾會引來政治性的嘲諷與謾罵。去年底新冠疫情大流行，兩岸旅遊業停擺，有關台灣美食話題則以懷念來台旅遊與嚮往台灣美食者的發文最多。直到最近兩個事件讓一向受歡迎的「台灣美食」話題轉變了風向，一是有關兩岸關係的「ECFA到期續簽」，另一個是美國瘦肉精將進入台灣。

就在上周，一則以「#台灣美食有多誘人」的關鍵字上了大陸微博熱搜，它的導語是：「以前看台劇印象最深刻的就是各種台灣小吃 蚵仔煎、珍珠奶茶、牛肉麵、大雞排、鹵肉飯、鹽酥雞、蚵仔麵線…快來說說你們最愛的台灣美食。」疑。

網友在熱搜條目下回覆稱，「記得第一次去台北的時候，就住在士林夜市旁邊，傍晚一到，立刻迫不及待去逛夜市了，夜市裡小吃真的超級多！臭豆腐、鹵肉飯、蚵仔煎、……每一種都讓人無法拒絕，一條街還沒走完就已經飽了」，「去台灣玩不胖個十斤根本回不來！夜市和街頭巷弄真的太多好吃的啦！」這類的文章發表量很多，但也有許多網民發出對這則熱搜來源的質疑。

質疑這則熱搜的網民有些是政治觀點，懷疑根本是（國台辦或其地涉台單位）花錢買的熱搜，這類網民呼籲「大家弄清楚，ECFA今天到期，看樣子是要續簽了，這則熱搜不是台辦買的就是台灣人買的」；另有網友說，要開海峽論壇了，所以開始帶風向了嗎？現在這種兩岸的形勢再下看到這種熱搜真是尷尬，「現在兩岸氣氛下，這都能上熱搜？太假了。」

另外一批網民則把矛頭轉向台灣剛宣佈開放進口含瘦肉精的美豬美牛，以及先前開放的日本核災食品都拿來批評，「准入美國瘦肉精豬肉，誰還敢吃台灣帶肉美食？」「買這個熱搜不會是真的打算把美國賣給台灣的瘦肉精買來大陸給我們吃吧？」還有些網民更把多年前的餿水油、塑化劑全部帶上，認為這種狀況下去誰還去台灣吃美食呀！「大陸擺脫疫肉精十多年後，台灣人終於吃上瘦肉精了。」

雖然沒有任何證據證明這則熱搜與台辦或海峽論壇有關，但還是有很多網友到台辦的官方微博去表達不滿，統計下來有84%的網友在台辦官方微博上對邀請國民黨參加海峽論壇按了「怒」的表情，實屬無妄之災。不論「＃台灣美食有多誘人」的條目是否真的有人花錢讓它上熱搜，至少看得出瘦肉精、日本核食等問題，確實會影響台灣美食對外地觀光客的吸引力，而瘦肉精問題會對台灣夜市的形象有多少影響，可能得等到旅遊業從疫情恢復過來後才會知道。

(中時新聞網)