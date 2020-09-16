蘋果的第8代iPad搭載了具有神經網路引擎A12 Bionic（A12仿生）晶片，效能表現更為提升，對比第7代iPad(A12Z Bionic晶片)，CPU速度提升 40%，繪圖處理效能則提升兩倍。蘋果指出，第8代 iPad 在速度表現上，與最暢銷的 Windows 筆記型電腦相比，最高可快達兩倍；與最暢銷的 Android 平板電腦相比，最高可快達三倍；而與最暢銷的 Chromebook 機型相比，最高更可快達六倍之多。第8代 iPad首次配備 A12 Bionic晶片，透過神經網路引擎帶來更強大的機器學習功能，包括擴增實境 (AR) app 中的人物遮擋功能與動作追蹤、更先進的照片編輯功能、Siri 效能等。

第8代iPad與前一代產品一樣，採用 10.2 吋 Retina 顯示器，亮度500 nits。可支援 Gigabit 等級 LTE 連線能力，還有滿足一天所需的電池續航力。Touch ID 的支援則可讓 iPad 解鎖簡單又安全，只須手指輕觸，即可確保重要資訊安全無虞。配件上支援第一代Apple Pencil，以及聰穎鍵盤，提供太空灰色、銀色與金色。提供32GB、128GB款式，支援e-SIM。

前置相機為120萬畫素f/2.4鏡頭，具備Retina閃光燈，支援Live Photos（原況照片）、照片 HDR，具備身體與面孔偵測功能，並支援720p HD 影片拍攝。主鏡頭則是800萬畫素f/2.4鏡頭，支援自動對焦，支援全景模式、照片 HDR、身體與面孔偵測功能，與ㄉ自動影像穩定功，可拍攝1080p影片（30fps），與支援 720p (120 fps) 的慢動作影片等。

全新第 8 代 iPad將內建iPadOS 14。新iPadOS 14 帶來全新功能與設計，進一步將 Apple Pencil 整合至 iPad 體驗之中，讓做筆記的功能更出色，還能以全新方式處理手寫的筆記。在 iPad 上做筆記時，「智慧型選取」功能可利用裝置端的機器學習技術辨別手寫文字和圖畫，讓你可以像處理鍵入字那樣，用熟悉的手勢，輕鬆選取、剪下手寫文字，並轉換成鍵入字，在另一份文件貼上。形狀辨識功能可讓使用者畫出完美的幾何形狀，在「備忘錄」加上圖表與插圖時，迅速自動就位。資料偵測器與手寫文字順暢搭配，可辨認電話號碼、日期、地址與連結，讓使用者輕鬆執行各種操作，如輕觸手寫文字撥打電話等。而透過iPadOS 14的全新精巧設計，使用者在來電、Siri 和使用搜尋功能時，都不會影響全畫面的操作，能讓使用者的工作流程不中斷，提升使用效率。

iPadOS 14將隨全新第 8 代 iPad 與全新 iPad Air 免額外付費提供，並於 9 月 16 日 (星期三) 為所有 iPad Pro 機型、iPad Air 2 及後續機型、iPad 第 5 代及後續機型，以及 iPad mini 4 及後續機型提供免額外付費的軟體更新。

第8代iPad仍舊使用Lightning連接埠，盒內附上Lightning 對 USB-C 連接線以及USB-C 電源轉接器。32GB Wi-Fi版本為NT$10500、Wi-Fi+行動網路版則是NT$14800；128GB款式Wi-Fi版是NT$13500，Wi-Fi+行動網路版則是NT$17800。上市時間等候蘋果公佈。

(科技)