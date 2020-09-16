蘋果推出全新的Apple Watch Series 6，GPS＋LTE版定價1萬5900元起、GPS版定價1萬2900元起；台灣官網將於17日起即開放預定，23日起在台正式開賣。（翻攝直播畫面）

Apple Watch Series 6全新加入了血氧濃度偵測的功能。（翻攝直播畫面）

Apple Watch Series 6全新加入了血氧濃度偵測的功能。（翻攝直播畫面）

Apple Watch Series 6的衝浪專屬，可看潮汐、海水溫度等資訊的表面。（翻攝直播畫面）

Apple Watch Series 6加入了攝影師要拍日出日落時，最需要的太陽位置等資訊的全新表面。（翻攝直播畫面）

Apple Watch Series 6的各種功能。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新的Apple Watch SE，GPS＋LTE版定價為1萬400元起，GPS版則是8900元起，台灣官網將於17日起即開放預定，23日起在台正式開賣。（翻攝直播畫面）

Apple Watch SE具備了一切的基本如聯絡、健康追蹤、GPS及跌倒偵測等功能。（翻攝直播畫面）

Apple Watch SE的各種功能。（翻攝直播畫面）

蘋果推出全新的Family Set Up家人共享設定，1台手機即可配對多支Apple Watch，讓小孩或長輩就算沒有iPhone也能輕鬆使用。（翻攝直播畫面）

全新的Family Set Up家人共享設定，能透過電話、簡訊或對講機與家人保持聯繫。（翻攝直播畫面）

蘋果為Apple Watch帶來了全新2款主打一滑就能滑到手腕上、一體成型的Solo Loop表帶，包括了矽膠橡膠製成的單圈表環，以及矽膠線及再生聚酯纖維紗繩交錯編織的編織單圈錶環，各推出7色的選擇。（翻攝直播畫面）

不少果粉都期待的蘋果發表會，就在今（16日）台灣時間1時於網路舉行，一如預期的推出了具備全新健康功能、以「未來就在你的手腕上」作為主題去介紹的Apple Watch Series 6，更發表了全新首款台幣萬元有找的親民版Apple Watch SE，加上全新的Family Set Up家人共享設定，讓沒有iPhone的小孩或長輩，也能輕鬆使用Apple Watch，一次把果粉一家都能吸進「蘋果生態圈」。

今發表會一開始，庫克就再次以Apple Watch拯救了使用者的生命，或幫助殘障及病患使用者的日常生活故事，為新一代的Apple Watch Series 6的健康功能舖陳，此次全新加入了血氧濃度偵測的功能，對於氣喘、心臟疾病或新冠肺炎的患者等能夠作出更全面的健康追蹤及控制以外，其搭配了全新的S6精片，像是在爬山、登高的同時，也能注意攀爬高度以及個人的血氧濃度變化，同時也能在睡覺的時候，也能進行數據讀取。

另外Apple Watch Series 6也正式加入了全新的睡眠APP，讓使用者能夠培養規律的睡眠習慣，加上如因應新冠肺炎而加入的洗手時間提醒、最大攝氧量等追蹤功能以外，更推出了多款全新實用性的表面，像是衝浪專屬、可看潮汐、海水溫度等資訊的表面，還有攝影師要拍日出日落時最需要的太陽位置等全新表面，另外還加入了全新的Memoji表面設計，打造個人專屬表面更簡單。

另外今年蘋果還首度發表了親民版的Apple Watch SE，其具備了一切的基本如聯絡、健康追蹤、GPS及跌倒偵測等功能，正好配上全新的Family Set Up家人共享設定，1台手機即可配對多支Apple Watch，讓小孩或長輩就算沒有iPhone也能輕鬆使用，讓使用者能透過電話、簡訊或對講機與家人保持聯繫，讓小孩與長輩也能更獨立行動，家庭成員也更安心。

而蘋果今年也在Apple Watch的外型上多花了點心思，不僅為Apple Watch Series 6推出了全新的(PRODUCT)RED、藍色鋁金屬表殼、金色不鏽鋼表殻以外，更帶來了全新2款主打一滑就能滑到手腕上、一體成型的Solo Loop表帶，包括了矽膠橡膠製成的單圈表環，以及矽膠線及再生聚酯纖維紗繩交錯編織的編織單圈錶環，各推出7色的選擇以外，另外還有鈦金屬、不鏽鋼和100％再生鋁金屬等一系列材質可供選擇。

全新的Apple Watch Series 6的GPS＋LTE版定價1萬5900元起、GPS版定價1萬2900元起，而Apple Watch SE GPS＋LTE版定價為1萬400元起，GPS版則是8900元起，台灣官網將於17日起即開放預定，23日起在台正式開賣。

(中時 )