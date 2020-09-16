蘋果秋季發表會

蘋果（Apple）在今(16)日的發表會中，一次更新了iPad Air以及iPad產品線，分別推出第4代與第8代產品。相對於第3代iPad Air僅在2019年3月透過官網新聞稿發表，改採全新設計的第四代iPad Air本次在線上發表會中登場，份量更是足夠！

蘋果的第4代iPad Air採用10.9 吋Liquid Retina 顯示器，並且首度採用頂端按鈕整合Touch ID 感測器，相機與音訊表現也都升級，並搭載 Apple 歷來最強大的 A14 Bionic(A14 仿生)晶片。並且推出全新的天藍色、綠色機身，搭配玫瑰金色、銀色和太空灰色，共有五色選擇，是專屬第4代iPad Air的特點，iPad mini、第8代iPad以及最新的iPad Pro都沒有這麼多的機身顏色可選。

第4代iPad Air的10.9 吋 Liquid Retina 顯示器具有 380 萬像素，並使用全平面貼合、P3 廣色域支援、原彩顯示與抗反射鍍膜等技術，提供出色的視覺體驗。為了使顯示器全面延伸，新一代 Touch ID 感測器和頂端按鈕合而為一，以提供消費者所熟悉且喜愛的同樣快速、簡單且安全的方式，來解鎖 iPad Air、登入 app 或使用 Apple Pay，是蘋果首度在旗下行動裝置中採用的全新設計（頂端按鈕整合Touch ID)。

由於採用全新的設計，iPad Air 可相容內建觸控式軌跡板的懸浮式設計巧控鍵盤、鍵盤式聰穎雙面夾和全新的聰穎雙面夾保護蓋，以及能以磁力吸附一側的 Apple Pencil（第二代），可輕鬆進行配對、充電和收納。

iPad Air 透過 先進 A14 Bionic晶片，效能大為提升。可以處理運算需求最高的各種 app，讓使用者更輕鬆剪輯 4K 影片、創作精彩的藝術作品、暢玩引人入勝的遊戲。A14 Bionic採用 5 奈米製程技術，內含 118 億個電晶體，可在晶片的幾乎每個部分中提升效能與能源效率。這款最新一代 A 系列晶片採用全新 6 核心設計，可將 CPU 效能提升 40％，以及全新的 4 核心繪圖處理架構，可將繪圖處理效能提升 30％ 。

為了提供突破性的機器學習功能，A14 Bionic包括了一個全新的 16 核心神經網路引擎，速度倍增，每秒可執行最多達 11 兆次運算，進而將機器學習 app 提升至全新境界。A14 Bionic還在 CPU 中包含第 2 代機器學習加速器，使機器學習計算速度提升了 10 倍。全新神經網路引擎、CPU 機器學習加速器與高效能 GPU 的結合，為裝置上的影像辨識、自然語言學習、分析動作等功能帶來強大的體驗。更強大的機器學習性能，能讓iPad Air在執行djay Pro AI，甚至可以感測DJ在空中的手勢來進行操控，近乎神奇。

iPad Air 包括一個 700 萬像素前置 FaceTime HD 相機，現在更配備 iPad Pro 中所採用相同的 1200 萬像素後置相機，可拍攝更高解析度的照片與 4K 影片。iPad Air 的全新設計揚聲器在橫向模式時提升音訊體驗，因此，使用者在觀看影片時可享受更寬廣的立體聲。

iPad Air 配備 USB-C 埠，可進行最高達 5GBps 的資料傳輸，速度提升 10 倍，可連接相機、硬碟，以及最高可達 4K 的外接顯示器。支援 Wi-Fi 6 效能與速度提升 60％ 的 LTE 連線能力。

全新的第4代iPad Air將搭配iPadOS 14推出，帶來全新功能與設計。iPadOS 14 進一步將 Apple Pencil 整合至 iPad 體驗之中，讓做筆記的功能更出色，還能以全新方式處理手寫的筆記。在 iPad 上做筆記時，「智慧型選取」功能可利用裝置端的機器學習技術辨別手寫文字和圖畫，讓你可以像處理鍵入字那樣，用熟悉的手勢，輕鬆選取、剪下手寫文字，並轉換成鍵入字，在另一份文件貼上。形狀辨識功能可讓使用者畫出完美的幾何形狀，在「備忘錄」加上圖表與插圖時，迅速自動就位。資料偵測器與手寫文字順暢搭配，可辨認電話號碼、日期、地址與連結，讓使用者輕鬆執行各種操作，如輕觸手寫文字撥打電話等。

iPadOS 14 也為 iPad 帶來「隨手寫」功能，讓 Apple Pencil 使用者在任何文字欄位都能直接手寫，快速在 iMessage 中回覆，於 Safari 中搜尋迅速又簡單，且支持中英文混寫，完全不必放下手中的 Apple Pencil。「隨手寫」功能使用裝置端的機器學習，即時將手寫文字轉換成鍵入文字，保持書寫內容私密且安全。

第4代iPad Air提供64GB、256GB儲存容量，共有天藍色、綠色、玫瑰金色、銀色和太空灰色等5種機身顏色。64GB Wi-Fi 機型售價 NT$18900，而 Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$23200；256GB的Wi-Fi 機型售價 NT$23900，而 Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$28200。

配件部分，適用於 iPad Air 的聰穎雙面夾，售價 NT$2490，備有黑色、白色，以及海軍深藍色、賽普勒斯綠色與粉橘色三種季節新色。適用於 iPad Air 的巧控鍵盤與鍵盤式聰穎雙面夾，售價分別為 NT$9490 與 NT$5790。相容於 iPad Air 的 Apple Pencil (第 2 代)，售價 NTD$4190。

第4代iPad Air也提供教育價可享教育優惠，售價 NT$17400起。配件部分也提供教育價，第 2 代 Apple Pencil 售價 NT$3890，鍵盤式聰穎雙面夾售價 NT$5100，巧控鍵盤售價 NT$8900。購買新iPad可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務。而台灣地區iPad Air上市時間仍待蘋果公佈。

(科技)