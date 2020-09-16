美國印第安納州的拉斐特驚見一起17歲少女（Jaelynn Billups）槍殺披薩外送員的駭人案件。這名17歲少女先是假意下單要訂披薩，隨後當外送員送達到1棟廢墟建築裡後，少女的19歲男友（Alberto Vanmeter）立即欲搶奪外送員（Joshua Ungersma）身上的錢財。警方調查後，發現外送員曾試圖開槍要自保，但仍是在遭到數槍後不幸身亡，也發現在外送員屍體旁仍有另一具少年屍體，少年死因主要是身中一槍後倒地，外送員則受到多發槍傷後死亡，警方推測有可能是外送員臨死反抗將其同歸於盡。令人難過的是，這位外送員不久前才剛有了小孩，還是名新手爸爸。

據線民指出，這位17歲的少女，假意下單訂購披薩，還要求直接送入一棟廢墟建築裡，在外送員將披薩送達後，少女的男友欲想奪外送員身上的錢財，雖然外送員曾企圖開槍自保，仍是在受到數發槍傷後身亡，警方也在外送員屍體旁，發現另一具少年屍體，鑑識小組發現死因為中槍死亡，員警初步估計是外送員死前極力抵抗將其同歸於盡的結果。

這位17歲少女被指控開槍射殺外送員，還叫唆自己男友成為共犯，也是因為少女的緣故，讓少年仍在青春期的年齡階段中就死去，少女還被控告多項罪名，分別有武裝搶劫、竊盜以及未有持槍執照攜帶槍枝，少女也將在明年的2月接受判決處治。

令人難過的是，這位外送員才剛有了6個月大的小孩，也是位認真努力的新手爸爸，他曾在超市中擔任處理肉品的作業員，也在2年前剛加入披薩外送員的行列，卻不幸與家人從此天人永隔。

(中時新聞網)