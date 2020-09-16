蘋果在台灣時間16日舉行的線上發表會已圓滿落幕，一如預期iPhone 12系列果然沒有登場。或許為了讓熬夜直擊的果粉早一點休息，蘋果執行長Tim Cook開宗明義地點出今天的兩大新品是Apple Watch以及iPad。若你想快速掌握本次新品資訊，帶你一同來了解，

一、第8代iPad以及第4代iPad Air

蘋果本次總共發表2款iPad，分別是第8代iPad以及第4代iPad Air。第8代iPad屬於例行性更新，升級至A12 Bionic晶片，具備更強大的機器學習功能。採用 10.2 吋 Retina 顯示器，搭配傳統Home鍵整合Touch ID的設計，前置相機為120萬畫素，主鏡頭則是800萬畫素，仍採用Lightning連接埠，提供32GB與128GB儲存容量，有玫瑰金、銀色、太空灰三色。

蘋果發表第8代iPad。（摘自蘋果官網）

第4代iPad Air則是採用A14 Bionic(A14 仿生)晶片。並且推出全新的天藍色、綠色機身，搭配玫瑰金色、銀色和太空灰色。搭配10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，新一代 Touch ID 感測器和頂端按鈕合而為一。iPad Air 包括一個 700 萬像素前置 FaceTime HD 相機，現在更配備 iPad Pro 中所採用相同的 1200 萬像素後置相機，可拍攝更高解析度的照片與 4K 影片。iPad Air 的全新設計揚聲器在橫向模式時提升音訊體驗，因此，使用者在觀看影片時可享受更寬廣的立體聲。

跟上第3代、第4代iPad Pro的做法，第4代iPad Air不僅外型設計上更方正，更搭配 USB-C 埠，可進行最高達 5GBps 的資料傳輸，速度提升 10 倍，可連接相機、硬碟，以及最高可達 4K 的外接顯示器。也可搭配第2代Apple Pencil還有巧控鍵盤，這原本都僅支援iPad Pro系列（當然也可搭配聰穎雙面夾、鍵盤式聰穎雙面夾）。

蘋果發表第4代iPad Air。（摘自蘋果官網）

二、Apple Watch Series 6還有平價的SE款式

蘋果全新的Apple Watch Series 6是本次發表會首款登場的新品，搭配全新的S6晶片，支援血氧濃度偵測，是最大的革新。並提供藍色、PRODUCT RED(紅色)、全新金色的鋁合金款式。並可搭配最新的單圈錶環錶帶。

蘋果發表Apple Watch Series 6。（摘自蘋果官網）

為了讓更多用戶可以進入Apple Watch的世界，蘋果也推出了僅NT$8990起的Apple Watch SE，顯示螢幕區域比Series 3增加30%，使用S5處理器。且仍舊讓Series 3持續銷售，也是一大亮點，讓Apple Watch入手價格壓低到NT$5900，更為親民。

蘋果發表Apple Watch SE。（摘自蘋果官網）

三、Apple One以及Apple Fitness+服務全新推出

針對喜愛健身，或是期待能夠提升身體健康程度的朋友，蘋果則是推出了全新的Apple Fitness+健身課程訂閱服務，並可搭配Apple TV、iPad等裝置來顯示健身課程內容，並且在螢幕上觀看由Apple Watch監測的身體數據。

蘋果將推出Apple One訂閱服務。（摘自蘋果官網）

蘋果今日也推出了全新的Apple One訂閱服務，將旗下訂閱服務整合在一塊，並提供更為優惠的價格。基本款包含Apple Music、Apple TV+、Apple、Arcade以及iCloud 空間；Premium方案則額外包含Apple Fitness+以及Apple News+。因為台灣並不支援Apple News+，因此只能訂閱Apple One基本方案（有個人方案以及家人方案），預計秋季正式推出，訂閱Apple One將比單獨訂購四種蘋果的服務更為划算不少。

(科技)