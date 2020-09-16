庫克在發表會上先以iPad已經是在今年的疫情中，不僅為使用者牽起了人與人之間聯繫，更是一個抒壓、緩和情緒的好幫手。（翻攝直播畫面）

全新第8代iPad推出了銀、太空灰及金 3色，Wi-Fi版定價1萬500元起，Wi-Fi＋行動網路版定價為1萬4800元起，目前台灣未公布預購及開售日期。（翻攝直播畫面）

全新第8代iPad支援使用Apple Pencil與聰穎鍵盤。（翻攝直播畫面）

全新的iPadOS 14，即能隨時運用Apple Pencil把手寫的文字，快速去作複製貼上於文字檔、或直接轉成為文字資訊，也能輕鬆繪畫圖型。（翻攝直播畫面）

全新的iPadOS 14各種功能。（翻攝直播畫面）

全新第8代iPad各種功能。（翻攝直播畫面）

全新的iPad Air共推出了銀、太空灰、玫瑰金、綠和天藍 5色，Wi-Fi版定價為1萬8900元起，而Wi-Fi＋行動網路版定價為2萬3200元起，目前台灣未公布預購及開售日期。（翻攝直播畫面）

全新的iPad Air不管在文書處理、創作、娛樂上都能輕鬆應付。（翻攝直播畫面）

全新iPad Air搭載了新一代Touch ID，將置於機頂的按鍵上。（翻攝直播畫面）

2020蘋果秋季發表會的另一重點，當然不能少了已經出貨10周年、總出貨量達5億台的iPad系列，此次除了發表了全新第8代的iPad以外，還有此次發表上最吸晴，搭載了最新A14仿生晶片，以及終於面世的全新一代Touch ID的iPad Air，這也意味著蘋果新一代的iPhone，有機會真的如傳聞所說，將會帶著新一代的Touch ID回歸。

庫克在發表會上先以iPad已經是在今年的疫情中，不僅為使用者牽起了人與人之間聯繫，更是一個抒壓、緩和情緒的好幫手，全新第8代的iPad搭載了A12仿生晶片，比上一代快上40％，同時也支援使用Apple Pencil與聰穎鍵盤，搭配全新的iPadOS 14，即能隨時運用Apple Pencil把手寫的文字，快速去作複製貼上於文字檔、或直接轉成為文字資訊，也能輕鬆繪畫圖型，同時也能與PS4及XBOX的控制器作配對，搭配Apple Arcade的遊戲即能輕鬆享受遊戲快感。

至於全新的iPad Air正是今天發表會中的驚喜之一，因為其搭載了最新的5奈米的A14仿生晶片，比上一代的CPU快上40％之餘，繪圖效能也快上30％，還有Liquid Retina顯示器、10.9吋的螢幕，此次蘋果取消了過往會占據螢幕比例的圓型Home鍵，把其置於機頂的按鍵上，同時把全新一代的Touch ID放置其中，再次提升了蘋果讓人睽違已久的Touch ID技術。

另外iPad Air也改成可支援最高達5GBps資料傳輸的USB-C，比Lightning的傳輸速度提升了10倍，還有搭載了700萬像素前置FaceTime HD相機，以及與iPad Pro相同的1200萬像素主鏡頭，可拍攝更高解析度的照片與4K影片，就連揚聲器也改成橫向模式，加上可支援Apple Pencil與巧控鍵盤，讓使用者能更流暢的作創作或娛樂享受。

全新的iPad Air共推出了銀、太空灰、玫瑰金、綠和天藍 5色，Wi-Fi版定價為1萬8900元起，而Wi-Fi＋行動網路版定價為2萬3200元起；至於全新第8代iPad則推出了銀、太空灰及金 3色，Wi-Fi版定價1萬500元起，Wi-Fi＋行動網路版定價為1萬4800元起，美國官網為即日下訂、周五（18日）起正式開賣，但目前台灣仍未公布預購及開售日期。

(中時 )