蘋果秋季發表會

蘋果在台灣時間16日舉行的線上發表會，如同大多數消息所預測的，並沒有iPhone 12系列，反倒是更新了Apple Watch以及iPad產品線。本次發表會後也在觀眾心中再度留下懸念，就是iPhone 12系列究竟何時發表，綜合過往消息帶你提前掌握。

綜合《CNET》網站根據蘋果以往舉辦發表會的慣例，再加上今年美國碰到總統選舉年，推測蘋果大概只能選擇10月 13日、14日來舉辦發表會。此外，爆料達人Evan Blass（@evleaks）先前也分享了疑似來自電信商的行銷電子郵件，信中指出「iPhone 12 5G」的預購日期將在10月20日截止，就此分析推測蘋果iPhone 12系列有可能在10月13日（週二）發表。究竟若蘋果選在10月份發表iPhone 12系列，預計接近9月底下一次發表會時間就會公佈他們的決定。

根據發表會的候選時間，預計iPhone 12系列將會在10月16日開放預購，發表會後的下一週週五，也就是23日正式上市。這一點預計是發表會日期確認後，大概也能推敲的出來。但是爆料者曝光的信中很巧妙地只提到了iPhone 12 5G，而沒有任何地方提到iPhone 12 Pro。《PhoneArena》解讀這可能暗示iPhone 12 Pro系列的上市時間比入門款式（應是指iPhone 12、iPhone 12 Max機種）更晚。

換句話說，當前仍不排除iPhone 12系列會分批上市的可能性。天風國際分析師郭明錤指出，iPhone 12系列包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G且均有2個版本 (Sub-6 GHz與mmWave+Sub-6 GHz)。iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本量產出貨時間分別是10月上旬、10月中旬、10月下旬與10月下旬。mmWave+Sub-6 GHz版本則較Sub-6 GHz版本晚量產出貨。

(科技)