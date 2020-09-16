瑞典馬爾默市日前發生一起行人走在街上，卻慘遭隨機暴力揍飛的恐怖案件。這名行走在街道上的女子，突然在街頭上被1名衝出來的男子揍飛，直接整個人撞到人行道上後倒地，拍攝整個過程的男子，還不斷的大聲譏笑。據了解，遭到揍飛的女子，其實與兩人完全不熟識，也無從得知是什麼原因被打，隨然兩人在隨機暴力後立即逃逸，警方目前仍持續追捕犯嫌當中。

瑞典馬爾默市日前發生一起街頭隨機暴力案件，1名行走在街頭上的女子，在經過某個小巷直走時，卻被1名從巷中竄出的男子當場揍飛，直接整個人撞到人行道後倒地，拍攝整個過程的男子，還相當變態的不斷譏笑，隨後此影片立即被散播到社群媒體上流傳，行徑相當的囂張惡劣。

警方指出，被揍飛的女子根本不認識犯嫌兩人，在女子被揍以前，根本也不曾有任何的來往與互動，讓人相當的無法理解，犯嫌在入鏡頭後，立即從女子頭部重重的打下去，女子被揍飛後，直接掉落在兩台客車之間，推測有可能有輕微的腦震盪。

惡劣的犯嫌在揍人後，立即逃走消失，案發當時拍攝的男子還不斷一邊開著攝影機，一邊大笑女子的愚蠢，警方目前已經全力追查釐清中，據了解這兩名男子的年齡只有20歲左右。

(中時新聞網)