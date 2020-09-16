在使用Apple Fitness＋時，使用者能在不同裝置上邊跟著教練運動，還能追蹤個人如心跳、運動時間等數據。（翻攝直播畫面）

Apple One訂閱方案，就是為了忠實果粉所提供的方案服務，一次把蘋果多個訂閱服務整合為一。（翻攝直播畫面）

在今（16日）的2020蘋果秋季發表會上，蘋果除了硬體的發表以外，還公布了全新的服務，包括為了鼓勵Apple Watch的使用者能更活躍運動，特別與多位知名的運動教練合作推出的Apple Fitness＋，以及將iCloud、Apple Music、Apple TV＋、Apple Arcade、Apple News＋及全新的Apple Fitness＋等服務整合為一的Apple One訂閱方案。

今年全新推出的Apple Fitness＋，蘋果特別與世界多位知名的運動教練合作，提供多種不同運動的線上教學課程，像是最受歡迎的體能訓練類型如自行車、跑步機、划船、高強度間歇訓練、肌力、瑜伽、舞蹈、核心，以及正念沉靜 (Mindful Cooldown) 等訓練，使用者能夠透過Apple Watch、iPhone、iPad或Apple TV上，即能在家也可跟著教練進行課程，就算是剛開始想運動的使用者也有適合的課程，以提供初階的指導及基礎教學。

在使用Apple Fitness＋時，使用者能在不同裝置上邊跟著教練運動，還可邊看到Apple Watch使用者最喜歡的活動記錄圓圈達成目標畫面，還能追蹤個人如心跳、運動時間等數據，同時還能配合音樂的選擇，Apple Music使用者更能儲存在訓練中聽到的音樂，讓大家都能輕鬆開始動起來，定價為每月9.99美元（台幣約290元），每年為79.99美元（台幣約2310元），能夠與5位家庭成員共同使用，購買Apple Watch Series 3或後續表款即享免費3個月Apple Fitness＋服務，不過目前台灣未在提供服務的地區上。

至於Apple One訂閱方案，就是為了忠實果粉所提供的方案服務，其一次把蘋果多個訂閱服務整合為一，包括iCloud、Apple Music、Apple TV＋、Apple Arcade、Apple News＋及全新的Apple Fitness＋等，一次訂閱即能於iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV或Mac等裝置上使用。

而台灣的部分因著某些服務未在台灣執行，所以目前將於秋季提供個人方案及家庭方案2種選擇，還有30天免額外付費試用，個人方案包括了Apple Music、Apple TV＋、Apple Arcade及50GB的iCloud儲存空間，每月315元，至於家庭方案則包括Apple Music、Apple TV＋、Apple Arcade及200GB 的iCloud 儲存空間，每月395元，可與最多6位家庭成員共享。

(中時 )