颱風紅霞於今（16日）凌晨2時生成，預測路徑朝西北西移動，對台灣無直接影響。今天各地高溫多在33至36度，大台北等地甚至有36度以上高溫出現的機會，屬於「秋老虎」的天氣型態，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

颱風紅霞凌晨2時生成！2時的中心位置在北緯13.0度，東經118.5度，以每小時13公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

氣象局指出，今日各地高溫多在33至36度，大台北、南投、彰化以南地區及花東縱谷有局部36度以上高溫出現機率；降雨方面，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在《三立準氣象》中表示，以模擬預報來看，紅霞颱風將往西北西前進，19日登陸越南，18日外圍水氣會讓台灣天氣稍不穩定，午後降雨範圍、機率增加。周末北台灣因鋒面直接影響，會轉變陰天或雷雨天氣，氣溫明顯下降。

氣象局說明，周五鋒面接近，天氣開始不穩，北部、東北部轉為有雨，周末由於鋒面通過及東北風增強影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，且高溫略降，早晚有秋涼感。

(中時新聞網)