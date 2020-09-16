經歷7個月的季節性禁漁期，數百艘漁船在太湖捕撈鮮味，但從10月1日起，太湖水域將全面禁捕、連同其他幾大淡水湖實施大陸《長江流域禁漁計畫》，暫定為期10年、禁止天然漁業資源的生產性捕撈。但此舉也同時帶動中秋時節將近的大閘蟹漲價疑慮，業內人士指出，優質品牌蟹和中小型精品蟹的價格可能還有小漲空間。

但就長期產量來看，據第一財經引述陽澄湖大閘蟹協會原會長、大閘蟹品牌聯盟榮譽理事長楊維龍分析，主要取決2方面，第一是水質，要看減少圍網養殖後的水域環境能否得到改善；第二是市場，觀察消費者對養殖環境調整後的產品是否認可。如果2個條件轉好，結果可能就是產量加大，如果條件不好可能就是減量。

楊維龍也說，儘管禁漁令從去年就已開始，但從產量來看，全大陸大閘蟹的總產量呈上升趨勢，這主要得益內塘養殖擴大和稻田蟹的增產。另從價格來看，品質優良的大閘蟹仍有小幅漲價空間，但品質差、濫竽充數的大閘蟹將最先被淘汰。

在天然漁獲部分，江蘇另一大湖洪澤湖也將在10月結束捕撈。加上從去年8月開始，鄱陽湖、洞庭湖、巢湖相繼宣布進入10年禁捕期。這意味大陸5大淡水湖將走進史上最長的全面禁漁期。

至於具體為何要禁捕？回顧2019年調查，長江生物完整性指數已跌至最差的「無魚」等級。作為聯合提出「長江十年禁漁政策」建議的專家，中國水產科學研究院淡水漁業研究中心主任徐跑之前曾說明，10年可為「四大家魚」為代表的長江漁業資源提供至少2至3個世代的保護期。

沒了野生捕撈，大陸業者更多的是加速養殖的標準化池塘。中國漁業統計年鑒顯示，2019年人工養殖淡水產品產量占比達到94.24%，天然生產占比僅5.76%。中國漁業協會河蟹分會祕書長韓英林也說，「不管是哪個湖，退養還湖都是大趨勢」。

但該行業仍需面對部分水產品種尚未大面積人工養殖的問題，像「太湖三白」中的白魚、白蝦養殖產業較為成熟，但銀魚卻還是以野生捕撈為主。

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(中時新聞網)