宜蘭縣壯圍鄉民宅今年3月發生火警，除濕機自燃導致7旬林姓老婦逃生不及而殞命，其子阿國（化名）發現，釀禍機型是早該被召回的機種，經濟部標檢局還要求業者應主動打電話通知消費者，但阿國一家卻從未收到警告，連送修時都沒人提醒，一連串疏忽奪走母親性命，讓他難以接受。

這台除濕機是燦坤自有品牌「Fujimaru」製造銷售的「FJ-5902」機型，2006年上市，主打智慧靜電和殺菌，單台就要上萬元，與同類商品相較可說價格不菲，但仍一推出就大受好評，在全國賣出近6千台。

阿國表示，當時他剛帶著母親和妻兒搬到宜蘭，為克服當地濕冷天氣，他分別於2006年底和2007年初，在燦坤宜蘭門市購置2台除濕機，給妻子娘家與自家使用。

根據經濟部標檢局的訊息，該機種因「壓縮機運轉電容長期運轉中，插接端子鬆動，導致瞬間電流不穩、頻率變化、電容過熱爆開，持續運轉產生煙霧現像，導致影響內部相關素材和零件異常」，而有自燃的高度風險，在2011年初被宣告召回。

標檢局要求業者除在網路和賣場張貼告示外，應「主動積極通知購買所屬瑕疵除濕機的民眾」，更該加強內部員工訓練，若買家送修的機具屬於該被回收的機種時，應一併處理瑕疵問題，每月也須填寫「商品回收召回及矯正措施實施情形月報表」，希望亡羊補牢避免問題產品造成消費者生命財產損失。

燦坤公司也在2014年3月時針對該牌除濕機發出公告，表示將電話通知消費者並到府服務，以免費更換零件並修復檢測，並為造成消費者困擾致歉。官方用字極為冠冕堂皇，似是為守護民眾安全而做出最大努力，事實卻並非如此。

燦坤自有品牌「Fujimaru」除濕機2011年就被經濟部點名有自燃危險，應主動向消費者召回，但燦坤直到今年5月才在賣場貼出提醒召回的告示。（圖／翻攝畫面）

「我們家從沒有接到電話，連同型號商品送修時都沒人提醒。」阿國表示，妻子是燦坤會員，賣場留有自家聯絡方式，卻不曾接獲相關通知，全家就這樣被蒙在鼓裡10多年。

2017年5月時，阿國發現妻子娘家同款型號的除濕機功能異常，將其送回燦坤維修，門市人員卻僅告知使用磨損無法修理，收取300元來回檢測運費後又將商品載回來，沒有提到隻字片語的召回警告，直到火災發生才知道家中竟安裝著不定時炸藥。

燦坤股份實業有限公司由吳燦坤創立，是台灣電子產品製造和銷售龍頭，卻未提醒消費者回收除濕機，導致火災害命。（圖／黃耀徵攝）

燦坤總公司發言人王友良強調，造成火災的機種已經停止生產和販售，瑕疵除濕機也有照程序召回，但他卻無法解釋為何還有問題商品流落在外？記者追問目前回收多少台除濕機？他指自己不在辦公室，手邊沒有相關資料，對於火警造成老婦人命喪火窟一事，則表示仍在與家屬溝通中，隨後稱手上還有其他工作便掛斷電話。

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(中時新聞網)