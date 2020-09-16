宜蘭縣壯圍鄉7旬老婦今年3月在家慘遭惡火吞噬，調查報告顯示，起火原因為除濕機自燃釀禍，死者兒子阿國（化名）憤怒表示，該台除濕機為燦坤製造銷售，燦坤在案發後卻拒不認帳，咬定除濕機被燒得焦黑無法判別機型，阿國夫妻如今還得面對過失致死官司，令他們一家身心俱疲。

本刊調查，阿國於2006年底在燦坤賣場購買釀禍除濕機，但該機種因有高度自燃風險，2011年就被宣告召回，消費者卻未接獲相關通知，連2017年將同款機型送修時都沒得到警告，一連串疏忽導致其母命喪黃泉。

今年3月9日下午2時許，林姓阿嬤當時剛拿完信件，正在房中聽收音機休息，客廳卻突然起火燃燒，鄰居發現後立刻通報警消，阿國趕回家中時已濃煙密布，他試圖入內救母被消防員勸下，消防員闖進火場約5分鐘找到受困患者，但已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

阿國一家因母親的驟逝而哀戚不已，辦理後事時鎮日以淚洗面，至今仍無法從撕心裂肺的喪母之痛中走出，警消當時認定起火原因並不單純，火災當下就懷疑家電起火，調查後證實是放在客廳的除濕機自燃導致這起悲劇。

阿國提到，燦坤在案發至今從未上門道歉關心，更不曾到母親的靈堂捻香致意，僅透過台南標檢局表示有「誠意」協商，此後卻翻臉不認人，表示起火的除濕機已燒得焦黑，如何能證明是他家產品，敷衍態度等同讓家屬承受二度傷害。

「媽媽走了，我們還要被告，叫人情何以堪。」阿國說，自己十分注意安全，家裡用的是防火建材，有人在時才會開啟除濕機，供電更選擇獨立插座而非延長線續接，宜蘭地檢署卻將起火責任歸咎在自己身上，甫經母喪還要被依過失致死罪嫌調查，如今已向燦坤提出告訴，希望他們能出來面對。

阿國為了家人精心裝潢住家，用的是防火建材，供電更選擇獨立插座，並砸下近萬元購買除濕機就是希望一家人能住得舒適。（圖／讀者提供）

燦坤總公司發言人王友良強調，造成火災的機種已經停止生產和販售，瑕疵除濕機也有照程序召回，但他卻無法解釋為何還有問題商品流落在外？記者追問目前回收多少台除濕機？他指自己不在辦公室，手邊沒有相關資料，對於火警造成老婦人命喪火窟一事，則表示仍在與家屬溝通中，隨後稱手上還有其他工作便掛斷電話。

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(中時新聞網)