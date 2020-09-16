燦坤公司在台灣電子產品業擁龍頭地位，其製造銷售的除濕機卻於今年3月自燃，導致7旬老婦逃生不及慘死，其子阿國（化名）無法殘酷事實，要求燦坤出來面對。據悉，經濟部統計54款除濕機機型有嚴重瑕疵，但召回程序不落實以致除濕機釀禍新聞層出不窮，如不定時炸彈流竄全台，等著吞噬下個無辜民眾生命。

本刊調查，從2007年開始，經濟部陸續發出瑕疵除濕機召回公告，目前共有12家廠商，共54種機型上榜，大同、三洋、東元、聲寶、歌林和惠而浦等大廠通通中標。

本刊調查，除濕機自燃並非個案，全台各地近年陸續發生類似案件，去年光台中就因除濕機導致9起火警、4人受傷，新竹還曾單月連燒兩回，且多數是該被召回的機型釀禍，此現象也顯示業者回收作業不確實，不計其數的問題商品仍流落在外，宛如一顆顆未爆彈，躲在角落繼續尋找下個被害者。

「如果沒有這件事，我媽一定能夠『吃百二』。」看著母親生前燦笑的照片，阿國心中滿是道不出的苦楚，他提到，母親來自雲林農家，身體硬朗且性格和善，每天都要在家附近散步數圈，與周遭住戶感情甚好，每次出門都有人送自家種的蔬菜和水果給她，鄰居得知噩耗時都哭紅了眼。

「希望我們家是最後一個，別再有人這麼痛了。」阿國說，母親在火災前原訂要去探望住在屏東的小女兒，自己更計畫著要帶她玩遍大江南北，曾經的承諾如今都成為最深的遺憾，更憤怒燦坤不願負起該承擔的責任，希望相關單位能徹底調查除濕機回收情形，別再有無辜民眾受害。

全台各地陸續發生除濕機自燃釀禍的案件，部分機型還是早該被召回機種，顯示回收程序並不落實。（圖／翻攝畫面）

燦坤總公司發言人王友良強調，造成火災的機種已經停止生產和販售，瑕疵除濕機也有照程序召回，但他卻無法解釋為何還有問題商品流落在外？記者追問目前回收多少台除濕機？他指自己不在辦公室，手邊沒有相關資料，對於火警造成老婦人命喪火窟一事，則表示仍在與家屬溝通中，隨後稱手上還有其他工作便掛斷電話。

阿國感嘆，要是沒有這場火，「我媽一定能夠『吃百二』」。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)