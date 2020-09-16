美中軍事對峙加劇，兩岸軍力對比失衡，中共武力犯台的傳聞甚囂塵上，凸顯美國過往對台灣施行的「戰略模糊」策略，已難有效因應台海情勢，因此加速轉向「戰略清晰」調整。然而，中共軍機近來連續兩日侵擾台灣西南防空識別區，甚至越過台灣海峽中線，最近距離台灣僅一六六公里，對我國空防造成沉重壓力。

過去一年多來，美國不斷傳出「重新評估、界定、釐清」對台灣安全承諾的呼聲；美國防部前副助理部長柯伯吉指出，對台灣做出更清楚的承諾很有價值，在軍事上尤其重要；國務院亞太助理國務卿史達偉及美國在台協會，分別在華府及台北透過「六項保證」相關文件的解密，高調宣示美國對台政策需要更新，以應對變動的局面。

在兩岸關係中，美國傳統上是穩定的力量，甚至扮演裁判的角色；假使美國政府公開承諾，當大陸武力進犯台灣，美國必會派兵協防，將是台灣夢寐以求的國安及外交突破。然而，美國總統川普為了大選的考量，不惜翻轉美中交往接觸策略，揚言美中經濟脫鉤，並採取全方位對抗政策，因此美國處處凸顯對台灣的支持，以「台灣牌」制衡大陸。

美國前亞太助理國務卿羅素日前在與台灣的視訊會議中就警告，台灣捲入美中競爭暗藏風險，川普政府各項挺台作為，可能在美國大選結束後，因缺乏政治效益而改變。

以外交關係協會會長哈斯等為代表的「戰略清晰派」認為，由於川普個人信用不佳，已使各國懷疑美國聲援盟邦及朋友的意願，大陸國家主席習近平會輕易地認定美國不會協防台灣，因此美國必須回歸嚇阻手段。白宮應透過總統聲明及附帶「行政命令」，重申「一中」政策，同時明確宣示，台灣一旦遭中共武裝攻擊，美國將會有所回應。意即除了要明示美國不會支持台灣獨立，也不會簽訂共同防禦條約，更要強調美國沒有逾越紅線。

對此，「戰略模糊派」反駁，明顯的戰略改變，會使中共強硬派立場合理化，認定美國是具有敵意的對手，將美國塑造成區域穩定的破壞者，因此「戰略清晰」更易造成兵戎相見。

兩派論點中，「戰略清晰」可能較符合台灣安全利益，但中共會如何因應？美國是否擁有令人信服的嚇阻力量？國會是否同意授權，民意是否接受可能讓美國捲入世界大戰？在眾多變數中，維持一中政策儼然是最大共識，這是台灣不可忽略的政治現實。

其實，無論「戰略清晰」或「戰略模糊」，台灣必須體認，台海安全態勢不會改變，中共統一台灣的決心也不會軟化，台灣唯有運用本身優勢，創造台美與兩岸的共同利益，維持兩岸的特殊關係及全球供應鏈不可或缺的角色，才是國家安全之道。

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(中時新聞網)