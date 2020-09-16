上周阿水提到，月線下彎居多時，一定要注意進場風險。九月十二日台股雖下跌不到二十九點，但市場中下跌家數卻較以往多，上市類股中，有一百九十七家上漲，卻有六百八十二家下跌，上櫃類股也是相對較弱，有一百八十四家上漲，五百二十家下跌。

這種大盤出現時，投資人如果有撿便宜的習慣，一定要小心當整體大盤偏弱時，撿強勢股走弱很容易愈撿愈便宜。阿水的操作經驗是，一檔強勢股回檔時，這樣的股票能不能撿便宜，輔助判斷的要點通常會有兩個：

第一：技術面上，如果短線上跌破了月線，那麼剛跌破月線時，一定不會是好的檢便宜點。因為強勢股前面股價都在月線以上，當股價忽然跌破月線，勢必會有一波短套在月線均價上的投資者，而跌破月線也代表短線上進場接手的人變少，或者短線承接意願相對較低，一定要至少做出Ｗ底後，才考慮進場。

第二：籌碼面上，若跌破月線時，在籌碼軟體上也清楚看到，原本持股較多的大戶進出券商分點也有同時賣出，就要小心大戶已經換手完成，大量拋售股票。這時候短線上要撿便宜，風險較大。

上周三大法人在上市類股中，共賣超一百八十三．八九億元，外資賣超五十四．三二億元，自營賣超一百二十二．二六億元，投信在上市類股則賣超七．三一億元。

其中自營賣超會高達一百二十二．二六億元，當中有九十一．六一億元來自自營商避險部位賣出，也就是當投資人買進自營發行權證時，自營會在市場中買進相對應的現股部位，若遇到權證標的股大漲時，自營要賠給投資人的虧損部位才不會太大。

九十一．六一億元的賣超，代表短線上有許多權證大戶已經出掉手上的權證，因此自營就沒有再持有標的股的理由。已經有不少短線大戶投資人獲利了結，這點也需要參考。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。我想各位讀者上周操作台股已有感覺，上周個股除了某些強勢股逆勢起漲外，大部分強勢股一周的漲幅都不到一五％。

上周三大法人合買檔數與金額也較少，這些訊號並非代表台股要大跌，只是告訴投資人，這種情況下短波段操作不要太衝，雖然外資賣超金額已減少，但近期反而該以觀望代替進攻。最好是等月線重新上揚，整個大盤恢復多頭格局，外資也從周賣超變成周買超，此時短波段操作才會相對風險較低。

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(中時新聞網)