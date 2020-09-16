9月12日，《海峽兩岸經濟架構協議》（ＥＣＦＡ）已屆滿10周年，然而，在兩岸情勢劍拔弩張的現況下，後續談判毫無進展，大陸甚至隨時可能取消「早收清單」的免稅優惠，屆時台灣的水產養殖業和農業勢必首當其衝，就有釋迦業者嗆，那乾脆去大陸種算了。

去年出口大陸飆破新台幣十一億元的釋迦，在這一波「ＥＣＦＡ斷炊危機」中，也被點名。「大陸政府的態度是關鍵！」台東釋迦業者王志偉一語道破台灣農業時下的問題，他認為，關稅提高或許會對外銷大陸產生影響，但最致命的威脅是大陸政府的態度，「大陸只要從嚴檢驗自台灣進口的水果，台東的釋迦業者就會哀鴻遍野；以前釋迦一斤才十五元，大陸對於台灣農民釋出利多之後，甚至一斤賣到一百三十元，一旦大陸政府突然喊停，那農民們乾脆搬去大陸種釋迦算了，因為市場就在那裡。」

海峽交流基金會董事長江丙坤和海峽兩岸關係協會陳雲林，2010年在中國大陸重慶完成簽署《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。（圖／報系資料照）

面對基層農漁業對ＥＣＦＡ隨時可能中止的恐慌，民進黨立委邱志偉坦言，兩岸呈現零互動的狀態，相關業者當然會有疑慮，但過度依賴大陸市場，風險極高，政府應積極拓展與其他國家的雙邊貿易關係，減緩衝擊。

「ＥＣＦＡ隨時都可能化為烏有，面對未來兩岸的經貿合作，應該何去何從呢？」國民黨立委廖婉汝批評，拓展與其他國家的經貿關係，並不代表農漁民就應該放棄耕耘已久的大陸市場，「難道執政黨還要堅持僵化的兩岸政策，繼續抱持著鴕鳥心態，不願意面對兩岸關係不和諧的現實嗎？

蔡英文總統2009年任民進黨主席時力推透過公投的方式，阻止簽訂ECFA。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)