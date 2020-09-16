ＥＣＦＡ明訂的「早收清單」涉及台灣農漁產品免稅優惠，讓台灣產品在大陸頗具競爭優勢；然而，十年前兩岸簽訂ＥＣＦＡ時，卻遭時任民進黨主席蔡英文砲轟「糖衣毒藥」。如今政府卻盼透過其他海外市場，來減緩ＥＣＦＡ可能中止帶來的衝擊，屏東縣佳冬鄉石斑魚養殖戶陳登木就嘆，政府說要拓展其他市場，只是曇花一現。

大學畢業後，陳登木就回鄉養殖石斑魚，二十五年來，堅持守住父親留下的兩甲半魚塭。每日天色微亮，他就拎著飼料桶餵魚，不分寒暑、全年無休，「當年兩岸關係升溫，大陸訂單大增，石斑魚才剛滿十個月成熟期，貿易商就爭先恐後提錢收購，如今石斑魚都已經養到上市的規格，卻乏人問津，養殖時間拉長就是耗損飼料和水電成本。」提起當年石斑魚出口榮景，陳登木歷歷在目，談到如今風光不復，無奈的眼神裡滿是經營壓力。

本刊調查，兩岸簽署ＥＣＦＡ後，石斑魚輸出大陸呈現緩升，至二○一四年飆破一萬四千多噸，創下一．五億美元（約新台幣四十五億元）的產值高峰；二○一六年民進黨取得執政權，石斑魚出口量急轉直下，去年僅剩九千九百多噸，與二○一四年相較，足足少了約五千噸。

石斑魚養殖戶陳登木感回憶過去石斑魚外銷大陸的榮景，但現在石斑魚均價每斤80幾塊，幾乎等於業者的成本價。（圖／王永泰攝）

為了扭轉石斑魚產業過於依賴大陸的窘境，漁業署近年祭出獎勵措施，鼓勵業者拓展全球市場；今年五月間，屏東縣政府更大動作宣布，石斑魚加工產品成功銷往美國的政績。不過，陳登木直言，一切都只是曇花一現的「樣板式銷售個案」，「即便政府提供獎勵誘因，但與台灣簽訂『自由貿易協定』（ＦＴＡ）的國家很少，沒有ＥＣＦＡ這種關稅優惠加持，業者在海外單打獨鬥，光是關稅這項競爭條件就被打趴。」

陳登木更透露，「近期同業賣了五萬多台斤石斑魚，每台斤均價新台幣八十多元，趨近飼養成本，相較全盛時期每台斤二百二十元，相距近三倍價差，可說是瀕臨崩盤。」看著石斑魚價格樓起樓塌，陳登木感受五味雜陳。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)