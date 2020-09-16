本刊7月初曾直擊邱宇辰（毛弟）和女友吳品潔與朋友球敘，想不到事隔2個月，這段1年多的戀情竟悄悄收場，且毛弟已光速結交新歡。本刊記者觀察多日，發現毛弟的新女友，竟是樂天桃猿棒球隊的「Rakuten Girls」啦啦隊成員陳怡叡（Yuri），兩人甚至已經進展到過夜關係，而去年被毛弟帶去見家長的吳品潔，正式成為過去式。

九月十二日晚間六點半，戴著口罩和藍色棒球帽、身穿白色帽T搭配牛仔短褲的Yuri，到台北市信義區的百貨公司吃壽喜燒，沒多久，戴著紅色棒球帽的毛弟也跟著抵達；兩個小時後，飽餐一頓的兩人走出餐廳，女方去上洗手間，男方則在外頭邊滑手機邊等候。小倆口接著走到世貿三館的停車場，雖然一路上始終保持刻意安全距離，但取車時，Yuri仍忍不住勾了毛弟的手展現親密；隨後他們就驅車前往大直的電影院，觀賞《特務搞飛機》。

用餐後，毛弟帶著Yuri去停車場取車，Yuri輕輕地勾住毛弟展現親暱。（圖／本刊攝影組）

晚間十點三十九分電影散場，或許是約會行程讓小倆口相當放鬆，心情大好的Yuri，在大庭廣眾下，主動伸手從毛弟背後環抱；隨後兩人搭電梯到停車場取車，直奔男方的住處。隔天早上九點四十三分，在毛弟家待了近十一個小時的Yuri，才從後門搭多元計程車離開，準備出席當天下午的記者會活動，穿著仍和前一晚相同。

看完電影後，Yuri熱情地從背後環抱毛弟，毛弟則忙著滑手機。（圖／本刊攝影組）

在兩人相約吃飯看電影的前三天，九月九日零點二十三分，毛弟結束購物網站的活動後離開會場，當晚與他同場的Yuri，則與一名短髮女子共乘多元計程車離去。途中短髮女先行下車，接著車子開到捷運內湖站附近的巷口，此處正是毛弟的新家。

隔天早上Yuri從毛弟家離開，身上穿的衣服與前晚一樣。（圖／本刊攝影組）

Yuri下車後，站在路邊用手機通話，沒多久，本刊記者發現毛弟乘坐的計程車停在巷子的另一頭，隨後下車返家。毛弟進入住家社區後，便走到後門接應，只見Yuri急急忙忙地跑到後門方向，進入男方住處就沒再現身。

結束購物網站直播活動後，毛弟（下中）與Yuri（上中）一前一後離開活動現場，沒有什麼互動。（圖／本刊攝影組）

到了毛弟家附近後，Yuri一直在傳語音訊息，似乎是在確認毛弟何時抵達。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)