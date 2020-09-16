被本刊直擊與邱宇辰（毛弟）親密約會並過夜的新歡陳怡叡（Yuri），今年二十五歲，是樂天桃猿棒球隊的啦啦隊「Rakuten Girls」成員，網友常將她與中信兄弟隊的吳函峮（峮峮）相比，稱兩人是啦啦隊界的兩大山頭，每回舉辦女神票選，她們一定名列其中。

大學時，Yuri獲選為女團的練習生，為了實現星夢，從南部轉學北上打拚，不過家人不支持，加上在北部沒有朋友，她除了要兼顧學業和女團的培訓，還得打工賺生活費，吃了不少苦頭。後來Yuri未能如願出道，讓她深受打擊，直到加入啦啦隊，才開始有收入和曝光的機會。

6月Yuri（中下）與毛弟（右）一起參加《綜藝玩很大》錄影，被觀眾認為是該集亮點，7月她分享毛弟的增肌影片，還有網友問她是否愛猛男。（圖／翻攝自Yuri IG）

6月Yuri與毛弟一起參加《綜藝玩很大》錄影，被觀眾認為是該集亮點，7月她分享毛弟的增肌影片，還有網友問她是否愛猛男。（圖／翻攝自Yuri臉書）

加入啦啦隊闖出名號後，Yuri開始嘗試演戲，在今年上映的電影《練愛iNG》中，飾演主動追愛的女孩「球球」；她透露，自己的感情觀與電影中的角色很類似，有了喜歡的對象，都會勇敢示愛，想辦法征服對方。今年六月，Yuri與毛弟參加《綜藝玩很大》，同屬黃隊的兩人因此建立交情；過去Yuri在社群網站發文，都是和自己有關的訊息，七月二十日卻難得地分享了毛弟的健身影片；到如今已進入毛弟新家，看得出Yuri對這段關係，確實相當主動積極。

(中時新聞網)