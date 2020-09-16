爆出與啦啦隊女神陳怡叡（Yuri）熱戀中的邱宇辰（毛弟），今年二十九歲，出道以來緋聞不少，二○一八年九月，他先是被拍到和陳冠希前女友洪文安一起看夕陽，兩個月後又直擊與女團「Twinko」主唱張語噥結伴玩卡丁車，但遭媒體披露後就沒了下文。
去年毛弟演出偶像劇《你有念大學嗎？》，與劇中女二吳品潔假戲真做爆出愛火，兩人先是被網友目擊約會吃飯，上演甜蜜餵食秀，不久後毛弟就帶著吳品潔和媽媽、哥哥邱勝翊（王子）一同用餐，最後吳品潔跟著毛弟回家，顯然已獲家長認可。
毛弟去年十月舉辦生日會時，透露最欣賞吳品潔的善良，並笑說：「家人對她滿喜歡的。」抱持順其自然的態度繼續交往，不過，之後吳品潔出席偶像劇《守著陽光守著你》記者會時，卻否認與毛弟交往，尷尬地回應：「我們有交往嗎？哈哈哈哈。」據傳，經紀公司認為，吳品潔的演藝事業剛起步就傳出緋聞，擔心她會受傷害，因此反對兩人交往。
本刊在今年的七月一日，直擊毛弟和吳品潔一同與藝人朋友球敘，但經過大約兩個月，就收到爆料指兩人已分手，八月底毛弟還在臉書發文「人生就像一趟旅遊列車，你會看到來來往往、上上下下的人。如果幸運，會有人陪你走過一段，當這個人要下車的時候，即使不舍（捨），也該心存感激，然後揮手道別。來吧！誰要一起上車走一波！」令人不禁聯想是在向舊愛道別。
除了和吳品潔這一段情，毛弟最為人熟知的，則是與大他三歲的蔡黃汝（豆花妹）交往兩年。不過，當時兩人都被經紀公司下了「禁愛令」，深怕戀情曝光會流失人氣，因此就算多次約會被抓包，甚至被拍到共築愛巢過夜，仍不願承認在一起，最後在二○一三年底戀情告吹。
斷開豆花妹後，毛弟緊接著被拍到和同樣大他三歲的洪詩深夜看電影。由於他們剛出道時同屬一家經紀公司，毛弟加入團體JPM後，洪詩多次為他擔任嘉賓，於公於私都有好交情，最終仍是不了了之。
縱橫情海的毛弟身邊雖不缺女伴，但他曾表示，因擔心帶給另一半困擾，要論及婚嫁才會公開戀情。與吳品潔交往時，毛弟表示預計到三十五歲、事業有成後就會結婚，如今女友換人做，不知年紀尚輕的Yuri，未來有沒有可能成為他的另一半。
(中時新聞網)
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