邱宇辰（毛弟）被本刊直擊與樂天桃猿棒球隊的「Rakuten Girls」啦啦隊成員陳怡叡（Yuri）熱戀交往中，兩人甚至已經進展到過夜關係；啦啦隊隊員各個身材好臉蛋甜，不但擁有廣大粉絲支持，就連男藝人或球員也難擋她們的電力。

與李國毅低調交往15年的女友「橘子」甘煖琳，曾是職棒統一獅隊啦啦隊「Uni-Girls」成員，身材好舞技精湛，但因未正式進入演藝圈，名氣不算太大，因此與李國毅仍能享受寧靜不被打擾的兩人世界。

黃鴻升日前被本刊爆出與職棒中信兄弟啦啦隊隊員「峮峮」一起過夜，他雖表示是在對方的朋友家聚會，並未承認戀情，但也表示兩人是「感情不錯的好朋友」。

現為中信兄弟隊員的陳家駒， 老婆「騷寶寶」葉雨萍以前是義大犀牛啦啦隊的「犀晴女孩」，兩人交往期間曾因為葉雨萍幫敵隊的陳家駒加油而遭砲轟，兩人現已結婚生子。

(中時新聞網)