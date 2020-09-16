招親3年多的日盛金售股案，市場本來盛傳買家是潤泰集團旗下的南山人壽，然而，今年8月底金管會主委黃天牧證實，此案已送件審查，被點名的買家有泰國正大集團及中信金，獨不見南山人壽，引起外界好奇這場收購大戰，究竟暗藏什麼玄機？

針對「日盛金售股案」，買家泰國「正大集團」已送件至金管會審查，看來勝券在握，原本有意角逐的潤泰集團似乎已經出局。

其中鮮為人知的是，身為泰國首富的正大集團董事長謝吉人和中信金大股東辜仲諒，交情頗深堪稱麻吉，在日盛金售股案中，兩人更是鋼鐵般的盟友，打得潤泰集團掌門人尹衍樑無力反擊。

潤泰集團總裁尹衍樑曾想併購日盛金，疑因經營南山人壽狀況連連而未竟全功。（圖／報系資料庫）

本刊調查，正大集團董事長謝吉人是泰國首富，與中信金大股東辜仲諒為好友，其實，正大集團才是日盛金售股案的真正買家。「兩個大老闆是麻吉，辜仲諒當然會出手幫忙。」

一名知情人士透露，「尹衍樑（潤泰集團總裁、南山人壽大股東）又吃了一次悶虧，肥羊（日盛金）跑遠了！」原來，這已是辜仲諒與尹衍樑近10年來第3度交手。

日盛金大股東3年前即傳出要賣股權，今年終於由泰國正大集團出線，等待金管會核准。（圖／翻攝自google map）

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(中時新聞網)