近10年來，辜仲諒和尹衍樑歷經南山人壽標售、中信金經營權遭襲等案，屢次交手，兩位商界鉅子一路暗藏心計，如今因為辜仲諒暗助泰國首富正大集團謝家取得國內日盛金控的話，彼此新仇舊恨恐再添一樁！
日盛金成立於2002年，原本的大股東「國泰集團」蔡家女婿陳國和，二度因財力需要引入外資，一是日本「新生銀行」，持股35.48％；一是香港「建高集團」，持股24.09％；陳國和2009年退出日盛金經營。
2017年初，建高集團幕後主事者、大陸資本大鱷「明天系集團」掌門人肖建華，在香港因行賄及操縱市場等罪狀，遭公安押回大陸受審，日盛金開始喊賣，成為台灣16家金控唯一被大股東釋出的「入門票」；買家中，尹衍樑領軍的潤泰集團率先浮上檯面。
一位金控高層透露，「尹衍樑想搭配南山人壽與金控執照，建構尹家金融王國。」外傳尹衍樑對日盛金躍躍欲試，與南山人壽新任董事長陳棠有關，「陳棠是肖建華買下日盛金股權後的首任董事長，相當了解日盛金，也熟識肖建華的人馬，自然比較好談，日盛金和南山人壽理應最速配。」這位高層推敲。
該金控高層接著點出二個內幕，「洽談出售香港股權的一方，據說是由肖建華情婦出面，她拿著肖建華簽名的委託書，讓人無法信任真偽，金融圈很多人也都知港資只是肖建華的人頭戶，無法做出真正決策。」
「再來就是當時日盛金高階主管，常須飛到香港見董事；想拿到日盛金股權的買家也多得在香港洽談，其中難免涉及陸資陰影，逐漸令一些買家退卻。」
由於同一時期，南山人壽又遭遇「境界成就」保戶服務平台凸槌，加上南山企業工會的勞資紛擾，導致被金管會接連處罰，「沒了天時，缺了地利，尹衍樑只好暫停入主日盛金。」這位金控高層說。
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(中時新聞網)
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