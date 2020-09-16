近10年來，辜仲諒和尹衍樑歷經南山人壽標售、中信金經營權遭襲等案，屢次交手，兩位商界鉅子一路暗藏心計，如今因為辜仲諒暗助泰國首富正大集團謝家取得國內日盛金控的話，彼此新仇舊恨恐再添一樁！

日盛金成立於2002年，原本的大股東「國泰集團」蔡家女婿陳國和，二度因財力需要引入外資，一是日本「新生銀行」，持股35.48％；一是香港「建高集團」，持股24.09％；陳國和2009年退出日盛金經營。

2017年初，建高集團幕後主事者、大陸資本大鱷「明天系集團」掌門人肖建華，在香港因行賄及操縱市場等罪狀，遭公安押回大陸受審，日盛金開始喊賣，成為台灣16家金控唯一被大股東釋出的「入門票」；買家中，尹衍樑領軍的潤泰集團率先浮上檯面。

一位金控高層透露，「尹衍樑想搭配南山人壽與金控執照，建構尹家金融王國。」外傳尹衍樑對日盛金躍躍欲試，與南山人壽新任董事長陳棠有關，「陳棠是肖建華買下日盛金股權後的首任董事長，相當了解日盛金，也熟識肖建華的人馬，自然比較好談，日盛金和南山人壽理應最速配。」這位高層推敲。

明天系集團創辦人肖建華，據傳是大陸前國家主席江澤民手下大將曾慶紅之子曾偉的資金操盤手。（圖／翻攝自中國日報網）

該金控高層接著點出二個內幕，「洽談出售香港股權的一方，據說是由肖建華情婦出面，她拿著肖建華簽名的委託書，讓人無法信任真偽，金融圈很多人也都知港資只是肖建華的人頭戶，無法做出真正決策。」

「再來就是當時日盛金高階主管，常須飛到香港見董事；想拿到日盛金股權的買家也多得在香港洽談，其中難免涉及陸資陰影，逐漸令一些買家退卻。」

由於同一時期，南山人壽又遭遇「境界成就」保戶服務平台凸槌，加上南山企業工會的勞資紛擾，導致被金管會接連處罰，「沒了天時，缺了地利，尹衍樑只好暫停入主日盛金。」這位金控高層說。

潤泰集團總裁尹衍樑曾想併購日盛金，疑因經營南山人壽狀況連連而未竟全功。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)