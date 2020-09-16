外資盛傳，泰國正大集團透過入股日盛金股東「建群投資」上游控股公司「ＮＢＳ」的兩大股東股權，一口氣持有11.52％的日盛金股權。「辜仲諒穿梭其中，幫忙引薦經營團隊人才。」一位金融界高層透露。

如果辜仲諒協助謝吉人，分進合擊，順利拿下日盛金股權，尹衍樑擴大金融版圖的美夢，可說是暫時受挫。

國內金融圈議論，始終讓潤泰集團總裁、南山人壽大股東尹衍樑猶豫要不要買日盛金、怎麼買的內幕，有二個內幕「洽談的代表是否有足夠真正決策」、「擔心涉及陸資陰影」之外，就是南山人壽經營面臨的一些變數。

尹衍樑的退出，給了辜仲諒和他的泰國麻吉謝吉人擴大版圖的良機，謝吉人大舉進攻日盛金。本刊調查，56歲的謝吉人是正大集團第三代掌門人，辜家和謝家長期密切來往。台灣人相當熟悉的「卜蜂雞肉」，就是正大集團旗下事業體。

金融圈盛傳，中信金大股東辜仲諒涉足日盛金售股案。（圖／彭子桓攝）

辜仲諒與尹衍樑的交手史，要從10年前美商「ＡＩＧ」標售南山人壽一案說起。當年，南山人壽的買家除了中信金等台灣金控霸主，還包括來頭不小的外資「博智」。

外傳，當時博智團隊由2008年入股日盛金的肖建華，及大陸中央政治局前常委曾慶紅之子曾偉等人主導，濃烈的陸資色彩，引起各方高度關切，後來博智與中信金結盟，藉此淡化外界疑慮。

10年前美商AIG出售南山人壽時，中信金曾與博智結盟搶親。（圖／趙世勳攝）

話雖如此，博智企圖入主南山人壽，仍被時任保險局局長、現任金管會主委黃天牧擋下出局。最後，南山人壽這塊江山由黑馬尹衍樑領導的團隊勝出。

從事紡織、營建及流通業的潤泰集團總裁尹衍樑原是局外人，當時他投資持股的永豐金總經理蔡友才請辭，離去前一席「南山人壽適合作為策略發展平台」建議，給了尹衍樑拿下南山人壽的契機。

金管會主委黃天牧，相當熟悉金融併購案與陸資把關政策。（圖／黃鵬杰攝）

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(中時新聞網)