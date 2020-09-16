潤泰與寶成合組的潤成控股入主南山人壽五年後，尹衍樑繼續聽從前永豐金總經理蔡友才建議，「策略發展平台」鎖定突襲標的，正是中信金。而這一役讓辜仲諒更是直接正面迎戰尹衍樑。

起初辜仲諒不以為意，還認為尹衍樑是「可敬的大哥」，後來才發現來者不善；尹衍樑結合「寶佳集團」林陳海家族，並透過蔡友才執行，三方成為「蔡尹林」連線，辜家的中信金經營權岌岌可危，在此關鍵時刻，辜仲諒搬出的救兵正是正大集團謝家。

最後，蔡友才因兆豐銀涉洗錢遭美重罰，及涉犯背信罪等被起訴入獄，「蔡尹林」連線隨之潰散撤退，這場山雨欲來的狙擊案總算平息。

尹衍樑曾結合寶佳集團董事長林陳海（左2），企圖入主中信金。圖為2014年林陳海（左2）出席璟都建設工程動土典禮。（圖／報系資料庫）

2017年，尹衍樑高調宣布高達新台幣867億元的大陸「高鑫零售股權案」，將出售給馬雲的「阿里巴巴集團」，馬雲卻一度喊卡，據悉正是正大集團謝吉人從中擋下，成功替麻吉辜仲諒出了一口氣。

「正大這幾年積極於台灣接洽高階經理人，打算建立金融智庫，可調兵遣將。」一名金控圈資深主管說：「正大為建立華人金融版圖，曾企圖出手併購國內一家金融機構，最後鎩羽而歸。這些大老闆天生的『獵鷹性格』，會不斷地尋找獵物，伺機而動。」

儘管早年南山人壽標售案，博智與中信金聯盟最後出局，如今日盛金售股案，正大集團透過海外控股ＮＢＳ股權交易，迂迴繞道，成功避開投審會調查；然而，日後除了要通過金管會「產金分離」、「陸資認定」和「金金分離」等三大關卡，最後還得看當家的行政院長蘇貞昌是否點頭。

關於高鑫零售股權交易案，阿里巴巴董事會主席馬雲一度喊卡，外傳是謝吉人介入所致。（圖／翻攝自新華社）

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(中時新聞網)