清水區中清路高架橋上路燈從來沒全亮過，市議員楊典忠要求盡速修復。（陳淑娥攝）

台中市清水區中清路是台中港區往來市區要道之一，但中清路長達2.4公里高架橋上路燈，卻從來沒全亮過。市議員楊典忠表示，每任市長都說路平、燈亮、水溝通是市府最重視的工作，他親自開車前往查看，有20盞路燈不亮，要求市府儘速修復，確保中清路用路安全。

民眾陳先生反映從縣市合併以來，中清路高架橋上路燈從來沒有全亮過，每次晚上行經該路段，總是有部分路燈不亮，曾向市府反映都沒改善，由於高架橋全長2.4公里，有許多轉彎處，沒有路燈恐有安全之虞，質疑市府認為鄉下地方路燈可以不用全亮？

楊典忠接獲陳情後，夜間親自開車前往高架橋查看，細數後有20盞路燈不亮，他舉例市府不會讓台灣大道市區道路出現20盞路燈不亮，但海線中清路高架橋路燈，卻可以10年無法全亮。

楊典忠說，每任市長都說路平、燈亮、水溝通是市府最重視的工作，他接到民眾服務案件卻以道路坑洞、路燈不亮排前兩名，事實擺在民眾眼前，希望市府不要對海線地區路燈維護大小眼。

台中市府民政局指出，中清路高架橋上2.4公里部分路燈不亮，此路段權屬沙鹿及清水區公所，已立即派員進行修復作業，預計16日上午修復完成，以確保用路民眾行車安全。

(中時 )