今天農曆七月二十九日「鬼門關」，是好兄弟收假的日子，關上龕（鬼）門也象徵好兄弟將結束一個月在外趴趴走的暑假。不過社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授向《中時新聞網》透露，為了送好兄弟們返回陰間，鬼門關拜拜也有禁忌，拜錯供品、講錯話恐會有不好影響。

所謂「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天，一般是三十日，不過今年有閏月則是二十九日。除了中元節的普渡之外，一般在鬼門關閉前也會準備一些供品，送「好兄弟」們回陰間，並且以敬畏的心送走祂們。

好兄弟歷經整個農曆七月，四方遊走，吃飽喝足，必須在晚上11點之前結束假期回到冥府。鬼門關上之後，代表陰陽兩界要各過各的生活了，但如果有逾假未歸或刻意逃跑的好兄弟怎麼辦呢？楊登嵙指出，這時城隍爺就會派出范謝將軍、陰間使者前去捉拿，不過各地習俗不同，有些地方是關鬼門前會先繞境，將躲在暗處不想回去的好兄弟抓出來，有些地方則是關鬼門後再繞境。

基隆著名的老大公廟關鬼門，是每年鬼月尾聲的重要儀式，同樣得準備豐盛的祭品，當作送好兄弟回家前最後一頓大餐，儀式後，收起關龕門的鑰匙，再寫上關龕門時辰才算圓滿。唯一不同的是，老大公廟對好兄弟有特別優惠，農曆八月一日傍晚才關鬼門，給孤魂野鬼多一點時間彈性，畢竟關上鬼門，就得再一年才能放風。

鬼門即將在９月16日關上，命理師提醒須注意事項。(示意圖／shutterstock)

楊登嵙指出，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間最好在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類。也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。水果則以蘋果、梨子、柿子等當季水果為佳，要注意祭拜水果有這些禁忌：

1、「鳳梨」不可，閩南話為「旺來」，旺旺來，豈不是一個接一個過世。

2、「香蕉」不可，閩南話為「招」，招來，豈不是招來過世，跟往生者一起走。

3、「香蕉」、「李子」、「梨子」或「鳳梨」因有「招你來」諧音，也要避免齊全。

4、「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」不可，因為這些水果都是一整串，有「死一整串」的忌諱，擔心家中有人跟往生者走，豈不是一個接一個過世！若真的要拿來祭拜好兄弟，只要將其剪開就沒有關係。不過，以上這些水果，拿來祭拜神明則沒有以上禁忌，反而好事會接著來！

5、「芭樂、番茄」不可，芭樂、番茄若連「籽」一起吃下，種子不易消化，會隨糞便排出，且以前衛浴設備不好，生活習慣也不佳，人們常隨處在草地拉屎，芭樂、蕃茄的種子也隨處生長，故老一輩的人會認為：「芭樂是由糞便排出的種子所生長的果實」，若拿來敬拜拜，對神明是非常不敬也不潔。但隨著社會進步，衛浴設備及生活習慣改善後，就沒有這些問題。要注意的是，做生意收支票的廠家也不宜用芭樂祭拜，以免收到「芭樂票」，收到跳票。

金紙部分，楊登嵙表示，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

在關鬼門拜拜時更要特別注意，千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字！否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。另外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

(中時新聞網)