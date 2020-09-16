小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16）新聞重點。

【1】教廷保證 中梵主教任命協議不涉邦交

為期兩年的中梵主教任命臨時協議10月到期，教廷高層人士14日表示，教宗方濟各已簽字批准延長這項協議，為期兩年，且協議內容沒更動。外交部發言人歐江安昨表示，教廷向我方再三保證，與中方簽署主教任命協議屬教務性質，不涉邦交，我方不用擔心，我國也會確保天主教徒權利不受中梵簽署協議的影響。

【2】美次卿明抵台 周五主持經貿對談

美國務次卿克拉奇（Keith Krach）預計明（17）日抵台，在台主持「台美經濟與商業對話」，但台美雙方昨晚仍未宣布。外交部北美司長徐佑典昨表示，基於台美交往準則，在未定案前沒辦法透露細節，但他不否認，雙方正努力安排，在最快、最好時機向大家說明。

【3】藍批綠選後棄香港 籲修港澳條例

國民黨中央與立院黨團昨同步召開記者會，抨擊民進黨「選前喊撐香港，選後卻棄香港、蹭香港」，5名被陸委會扣住的港人連通知家人、聘用律師等基本權利均無，國民黨嚴厲譴責蔡政府，要求陸委會盡速對外說明5港人處裡狀況，並呼籲立法院及早審查《港澳條例》修法，以實際行動援助港人。

【4】越南偷渡客墾丁上岸 有人發燒

恆春半島15日凌晨傳出30多名越南偷渡客為躲避查緝，從離岸400公尺處摸黑跳海泅泳後從墾丁上岸，岸邊還可見到被丟棄的救生衣，海巡單位如臨大敵封路臨檢、爬下山壁沿海岸搜尋。迄15日晚間已追緝27名越南偷渡客、5名船員共32人。其中2名偷渡客出現發燒、腹痛等症狀，緊急往醫篩檢，防止出現防疫破口，地方居民相當緊張。

【5】檢調訪查蒜商 批發價應聲腰斬

國內蒜頭爆發囤貨哄價情形，檢調繼本月11、14日訪查雲林縣虎尾鎮、元長鄉2蒜商後，15日再前往4鄉鎮訪查5名蒜商，發現5蒜商分別囤積17至94公噸，共261.5公噸蒜頭，雲林地檢署簽分「他」字案偵辦。在近日檢調全力查察下，雲林縣蒜頭產地批發價也從每公斤近300元腰斬至14日的140元。

(中時新聞網)