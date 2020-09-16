今年因疫情進口蒜頭卡在海關，國內蒜頭飆到每公斤333.4元「天價中的天價」，雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭。縣調站指出，該名蒜商從6月開始大量採購蒜頭，在逐次交易中墊高價格。民進黨立委高嘉瑜籲農委會、公平會、調查局揪出「蒜蟲」，並嘆自己手中一包蒜頭竟要300元，如此天價恐使中秋烤肉無蒜可用。

高嘉瑜昨日（15）在臉書發文，表示：「這幾天雲林縣調查站都在查『蒜蟲』，因為全台9成以上是雲林蒜，其他仰賴進口，國人一年蒜頭的需求量是6萬公噸，國產約有4萬5千公噸，差1萬多公噸由進口蒜補足，今年進口量是去年同期兩成，除因疫情產量減少，也因根部帶土邊檢不合格遭卡關。」

高嘉瑜痛批：「有心人士若藉此囤積、炒作蒜價，就會造成蒜價大漲，最新價格西螺果菜市場蒜頭、蒜仁批發價上價每台斤333.4元、中價250元。也請農委會、公平會、調查局儘速揪出黑心蒜蟲，讓蒜農安心耕作，讓大家開心吃蒜。」

不僅如此，高嘉瑜感嘆中秋節將至，像自己這樣「無蒜不歡」的人，烤肉、吃香腸真的不能沒有蒜頭，希望「蒜蟲」風波能趕快平息。高也抓起一包蒜頭，要大家猜猜要多少錢？答案是300元，讓網友驚訝表示：「記得在清明時節在雲林買一斤才60元。現在太誇張了」、「蒜價每年都被操控，今年特別嚴重！」「現在出門脖子上要掛滿蒜頭！人家才知道你的身價高！」

(中時新聞網)