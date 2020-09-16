繼口罩國家隊加利公司、豪品公司以陸製非醫療口罩混充MIT醫療口罩外，又爆出新北市一家勤達醫藥器材公司被發現，所引進由馬來西亞生產的口罩中，混充大陸製品，遭檢調介入偵辦。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪則批評，「用行政手段管制經濟行為注定失敗」。

食藥署長吳秀梅表示，勤達並非口罩國家隊成員，自從加利口罩事件爆發後，就啟動專案稽查作業，勤達是將大陸製口罩混充至馬來西亞製口罩的盒裝內，偽造為馬來西亞所製造因此被調查，目前全案已轉交給檢調介入調查。

而針對假口罩事件，包正豪在臉書寫下，如果衛福部把所有「國家隊」成員都清查一遍，能夠倖存的有幾家？而網友見狀後則留言表示，「說真的，現在網路上買非醫療與醫療用口罩，一般大眾根本看不出來，全賴清楚標示...」、「商人重利輕別離，前月浮樑買茶去」。

另外，針對如何辨識口罩是否為國內產製之醫用口罩，食藥署則是公告，自17日起規範國內產製之平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」(即Medical Device之縮寫)及「Made In Taiwan」，標示之字高不得小於0.4公分，以確保國產醫用平面口罩不會與一般口罩混用。

(中時新聞網)