農曆七月禁忌多，今（16日）恰逢鬼門關，為使好兄弟能順利返回陰間，各地城隍廟會舉辦祭祀活動，而台灣最早的王爺廟「台南府城普濟殿威靈王池王爺」昨深夜突警告，生肖屬兔、馬、狗和豬的人，今晚9時30分後不要在外面逗留。超過3千位民眾嚇歪，紛紛轉發提醒身邊的人。

台南府城普濟殿「威靈王」池王爺昨晚突然在臉書發文示警，生肖屬兔、馬、狗和豬的人，9月16日（農曆7月29日）晚上9時30分之後，請勿在外面逗留。貼文一出，立刻引來3千多位網友分享轉傳，彼此互相提醒。

另普濟殿13日也曾發文提醒，生肖屬兔 、馬 、狗和豬的人，應該在明（17日）也就是農曆8月1日至廟口拜拜，池府千歲警示「話少說、事多做 。好好珍惜身旁所擁有，勿後悔莫及！」廟方也在留言處解釋，王爺之所以這樣交代，是因為這4個生肖在農曆八月份的運勢較低，因此若八月份有空，就到廟口拜拜走走。

而中華民國星相學會副理事長小孟老師也提醒，鬼門關不要聽佛經、不要說再見、不要擺花香、不要點蠟燭、不要放磁鐵、並將玩偶藏起來，也要記得吃完普渡貢品。

(中時新聞網)