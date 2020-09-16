北市即日起推出「公辦都更2.0專案試辦計畫」優先受理5至10件，將針對整宅、環境窳陋且更新財務不佳地區優先推動，並開放公劃地區內無民間建商整合之地區，自行整合基地面積達2,000平方公尺以上、所有權人公辦都更意願達90％後，向市府申請專案計畫。

都發局指出，市府104年起共推動16件市府主導公辦都更案，為加速北市72.5萬戶30年以上住宅更新，根據近年推動公辦都更的經驗，推出2.0專案計畫，並視試辦情形滾動檢討，再決定是否擴大實施。

最新推出的「公辦都更2.0專案試辦計劃」，將針對都更劃定更新地區內，基地面積達605坪，且環境窳陋、更新推動困難或更新財務不佳，並未有開發商投入整合之案件優先適用，且轉由民眾為主導，只要私有土地及私有合法建物所有權人達90％以上或戶數達90％以上簽署意願書，都更處即可協助規劃先期作業。

後續進行二階段評估，於提案階段及先期評估階段均應符合90％以上表達同意參與公辦都更意願，後續依北市公辦都市更新實施辦法規定同意由都更中心擔任實施者辦理公辦都更。

都發局局長黃景茂表示，都市更新的推動關鍵在於整合，更新案件能走到核定實施，除了實施者提供資金與技術投入整合，社區每一位居民都有更新的意願與共識，才能使都市更新案件順利推展。過去一年多以來，也持續有許多市民反映希望能有市府辦理公辦都市更新，故藉由啟動「公辦都更2.0專案試辦計畫」，加速實現市民改善居住現況之願望。

(中時 )